韓援徐賢淑、金賢姈主場首秀助陣氣勢 台啤永豐雲豹奪4連勝

昨日同時也是全新韓援徐賢淑、金賢姈的主場首次亮相。圖：球團提供

台啤永豐雲豹昨(8)日於本季主場開幕戰以122比102順利擊敗台北台新戰神，在全場6023位球迷的「頑張」應援下取得開季4連勝，昨日同時也是全新韓援「傳奇隊長」徐賢淑、「核彈芭比」金賢姈的主場首次亮相，兩人的應援初登板幫助雲豹延長連勝氣勢，她們也一起喊話，「昨晚看到很多球迷進場應援，期待接下來的賽事能繼續在雲豹主場看到大家，一起來為球隊、女孩們大聲頑張！」

兩人的應援初登板幫助雲豹延長連勝氣勢。圖：球團提供

徐賢淑自2015年起活躍於韓國職棒舞台，是KBO傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，被譽為韓職應援界的代表人物之一，以短金髮、修長美腿與充滿活力的舞蹈聞名，更曾登上韓國人氣雜誌「MAXIM Korea」封面，人氣橫跨體育與時尚圈，昨晚雲豹開幕戰是她來台應援初登板，她說，「我真的很用心準備雲豹的開幕週賽事，很開心昨晚的比賽很順利，球隊也持續連勝，讓我覺得這一切的付出很有價值！」 對於首次在台應援最深刻的地方，徐賢淑表示比賽暫停期間有一個「賢淑CAM」互動橋段很有趣，這是在韓國從未有過的體驗，她也透露對雲豹副隊長「小高」高錦瑋的比賽表現印象深刻，徐賢淑說，「上個月開季記者會的時候就曾與小高一起走秀亮相，昨晚對上戰神的比賽他也有多次精彩得分，現在對於他的印象更加深刻了！」。

擁有天使臉孔、魔鬼身材的金賢姈，在韓國擁有三棲啦啦隊的身份，也是韓國健身網紅界的「最辣代表」，此季跨海來台，正式加入電豹女陣容，並在昨天首次於主場亮相，她說，「第一次在主場應援很緊張，但其他女孩們都很幫助我，讓我放鬆許多，此外也看到昨晚特地舉著自己名字看板的球迷們，還有球隊的精彩表現，都讓我很感動，非常開心能夠成為球隊的勝利妖精！」

談到雲豹主場初登板與過往在韓國的應援差異，金賢姈認爲在雲豹主場會有更多與觀眾互動的時間，讓大家更投入在比賽的氛圍中，她也提到對於陣中洋將米勒、迪亞洛的深刻印象，金賢姈說，「開季記者會的時候他們就有跟我一起拍過社群Reels，昨天比賽的表現也很棒，期待他們之後能夠持續為球隊拿下勝利！」。

「豹青頑張」主場開幕週第二天將交手新北中信特攻，本季主場環廊設施全面翻新，場邊女孩應援互動也有感升級，想了解更多主場活動與行銷資訊，可前往台啤永豐雲豹官方社群查看。

