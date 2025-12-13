韓援樂天三本柱解散？禹洙漢、河智媛遭爆不續留台灣 樂天回應了

娛樂中心／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊的韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。對此樂天也回應了。

樂天韓援三本柱禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬，來台才1年卻是最受歡迎的樂天女孩。（翻攝自Rakuten Girls臉書）

根據《鏡週刊》報導，無限夢想今年巨變多，公司負責人8月遇刺身亡，讓整個團隊瞬間陷入混亂，不僅營運受阻，也讓旗下藝人的工作規劃全面停擺。樂天原先與無限夢想簽下3年合約，但若公司確定無法繼續運作，禹洙漢與河智媛恐怕不僅無緣重返樂天，更因合約限制，短期內也難以轉往其他中職球團，近期該球團還傳出內部因「開源節流」政策而僅續留廉世彬的消息，讓粉絲錯愕。

而今年樂天奪下總冠軍後，3位韓籍女孩還特地調整行程飛回台灣參加封王遊行，足見她們對球隊與台灣球迷的重視。然而近期卻傳出內部因「開源節流」政策而僅續留廉世彬的消息，讓許多粉絲感到錯愕。對此，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布。」

