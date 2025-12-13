韓援樂天3本柱解散？禹洙漢、河智媛恐不留台

有消息傳出「樂天韓援三本柱」只剩下廉世彬有望續留。（圖／廉世彬IG）





人氣韓援河智媛、禹洙漢、廉世彬今年3月風光加盟樂天桃猿啦啦隊，組成樂天三本柱，不過今年賽季結束後，有消息傳出「樂天韓援三本柱」只剩下廉世彬有望續留。

穿著啦啦隊服裝露出小蠻腰，辣跳洗手舞，她們是樂天桃猿啦啦隊，韓籍三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛。今年樂天奪下總冠軍，三人還特地調整行程飛回台灣，參加封王遊行。

不過近期卻傳出，內部因為「開源節流」政策而僅續留廉世彬的消息，讓許多粉絲感到錯愕。而球團至今仍未正面回應。

據了解，樂天之所以低調處理是因為仍在等待禹洙漢與河智媛，所屬的韓國經紀公司，無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。

事實上，無限夢想今年可說遭逢巨變，公司負責人在8月離奇遇刺身亡，整個團隊瞬間陷入混亂，不僅營運受阻，也讓旗下藝人的工作規劃全面停擺。

而樂天原先與無限夢想簽下3年合約，但如果公司確定無法繼續運作，禹洙漢與河智媛，恐怕不僅無緣重返樂天，更因合約限制短期內也難以轉往其他中職球團。



