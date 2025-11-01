韓擬不派中央級官員接機林信義 外交團隊應變護尊嚴

（中央社記者吳書緯台北1日電）2025年亞太經濟合作會議（APEC）於韓國慶州舉行經濟領袖會議（AELM），涉外官員今天透露，韓方原擬不派中央級官員接機台灣APEC領袖代表林信義，外交部長林佳龍隨即指示積極應對，最終成功促使韓方讓步，維護國家尊嚴。

去年秘魯峰會時曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度事件。涉外官員表示，今年除「川習會」變數，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，外交團隊無不謹慎以對，除全力促成領袖代表林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」參與會議。

廣告 廣告

涉外官員透露，今年經濟領袖會議舉行前夕，韓方原先以「台韓無外交關係」等為由，告知將不派中央級官員前往接機，消息傳回外交部後，林佳龍隨即指示積極應對，駐韓國代表丘高偉及外交部國際組織司長孫儉元立即展開危機處理，不僅當機立斷向韓方表達嚴正立場，也透過APEC資深官員管道洽請理念相近國家協助溝通。

官員表示，經過台灣善用共識決機制作為交涉籌碼並堅持立場，加以友好國家大力協助，最終促使韓方讓步，指派APEC「資深官員會議」主席（SOM Chair）尹盛渼親赴釜山金海機場迎接林信義。

涉外官員也提到，在外交團隊緊密協調與奔走下，台灣善用年會期間各項多邊與雙邊互動契機，成功促成林信義與日本首相高市早苗、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等多國代表進行交流；高市早苗更在社群平台X主動上傳與林信義的合照，此為日本首相首度主動公開與台灣領袖代表會談的畫面，意義非凡。

針對美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」未觸及台灣議題，涉外官員表示，結果符合事前評估及預期，台美之間溝通順暢，外交體系事前已進行沙盤推演，與美方保持溝通多次交換意見。

官員最後表示，台灣連續兩年在APEC年會中面臨嚴峻挑戰，但外交團隊前線與後方保持即時聯繫、協調應變，不僅堅守國家尊嚴，更全力爭取明年中國主辦的APEC年會能連3年「平等參與」，盼讓台灣抬頭挺胸參與國際事務。（編輯：林克倫）1141101