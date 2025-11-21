韓攻入中東軍火市場! 全球最大聯合戰機開發案 150億美元與阿聯酋造KF-21

韓國與阿拉伯聯合大公國（UAE）18 日正式敲定總額 150 億美元的 KF-21「獵鷹」戰鬥機聯合合作協議，成為當代軍事史上規模最龐大的跨國戰機共同開發案，也象徵兩國在空中力量、國防工業與區域戰略佈局上邁入全新階段。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 韓國與阿拉伯聯合大公國（UAE）18 日正式敲定總額 150 億美元的 KF-21「獵鷹」戰鬥機聯合合作協議，成為當代軍事史上規模最龐大的跨國戰機共同開發案，也象徵兩國在空中力量、國防工業與區域戰略佈局上邁入全新階段。這項協議是韓國衝刺 2027 年「全球軍火出口前四大國」目標的重要里程碑，也讓阿聯酋成為首個參與開發新一代先進戰鬥機的中東國家。

韓國獵鷹戰機 KF-21 。 圖：翻攝自@RWWReborn

韓國總統李在明與阿聯酋總統穆罕默德於 11 月 18 日在阿布達比召開峰會，同期 KF-21 在迪拜航展亮相，吸引區域軍方與買家目光，為合作奠定基礎。雙方此次採用「共同研發＋本地製造＋第三國聯合出口」模式，涵蓋 KF-21 升級型號研製、隱形設計與內建武器艙、先進雷達與航電系統整合，並在阿聯酋建立部分組裝產線。未來合作範圍可能擴大至無人機、雷達與彈藥系統。

KF-21 是韓國自 2010 年 KF-X 專案發展而來的 4.5 代多用途戰機，設計介於四代機與五代隱形戰機之間。主要規格包括最大速度 1.81 馬赫、作戰半徑約 1,000 公里、搭載 GE F414- GE-400K 發動機，並配備主動相控陣雷達、先進航電，具備升級隱形塗層與內置彈艙的潛力。單價約 6,500~8,500 萬美元，較 F-35A 便宜三成，兼容北約標準彈藥，市場競爭力強。

KF-21 是韓國自 2010 年 KF-X 專案發展而來的 4.5 代多用途戰機，設計介於四代機與五代隱形戰機之間。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

韓阿關係自 1980 年建交以來穩步深化，雙邊貿易 2024 年達 195 億美元。韓國過去向阿聯酋出口天弓-II 飛彈與春武火箭炮，獲得高度信任。阿聯酋原計畫採購F-35A因美國附加條件受阻，俄羅斯蘇-57E 又缺乏實戰驗證，韓國藉 KF-21 填補市場空白，成功締造合作機會。

此次合作雖前景樂觀，但仍面臨挑戰，包括美國對技術外流與市場競爭的疑慮、戰機需適應沙漠高溫與沙塵環境，以及阿聯酋需平衡美、中與亞洲新興國家的外交關係。然而，雙方龐大的共同利益提供了足夠動力克服障礙。

這項合作案不僅標誌亞非國防工業合作進入新時代，也將推動韓國躋身全球頂尖軍工出口國、創造數千高技能崗位；對阿聯酋而言，KF-21 將補充 F-16E/F 戰機、替換老舊幻象 2000，增強對伊朗的威懾力，並促進 2030 年國防本土化目標。未來數十年，這項合作或將重塑全球戰鬥機市場格局，成為跨國防務合作典範。

