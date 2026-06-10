韓教育首長追《鐵拳教育》也嘆氣！坦言校園崩壞「比想像中混亂」將親自到第一線

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

由人氣網路漫畫改變的Netflix韓劇《鐵拳教育》（참교육 ）再度掀起全球對於校園問題的關注，雖然劇中角色以極端手段整治霸凌，讓觀眾看得欲罷不能，但在現實中的受害者，卻不一定會有類似「教權保護局」的教師相救。近日剛在南韓地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫（안민석）就表示，學校的崩壞比想像中嚴重，自己將會深入第一線觀察，引發熱烈討論。

《鐵拳教育》引發觀眾對於校園問題關注。（圖／Netflix臉書）

安敏錫將在今年7月1日正式就任京畿道教育監，日前他在社群發文表示，在選後難得有閒暇時間，已經觀賞到《鐵拳教育》第4集，認為校園中的種種問題，遠比大人想像中嚴重，更引用劇中經典名言，「學校的情況，比想像中還要混亂。」

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安敏錫還強調，未來要親自深入第一線觀察，不會只待在辦公室看報告，「我會親自確認，因為答案就在學校裡，我會在現場和大家一起尋找解方。」據韓媒《今日早報》報導，安敏錫已啟動教育傾聽之旅，首站前往高陽市、坡州市、後續還將走訪京畿道南北各地，與學生、家長、教師進行面對面交流。

《鐵拳教育》於6月5日正式在串流平台上線，故事設定在教育體制崩壞的虛構韓國，政府為因應問題秘密成立「教權保護局」，以極端手段整治失控的校園問題，主打以暴制暴、拳拳到肉的爽感，不過劇情也讓部分教職員擔憂將助長動用私刑歪風，在韓國評價兩極。

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