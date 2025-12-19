韓整外權威提出音波能量新觀點 台灣醫師：高能量並非效果更好

近年，愛美人士多半都追求自然護膚的非手術性治療，使得修復期短的音波、電波療程成為醫美市場主流。音波發展多年，近日臺灣皮膚科醫學會年會醫界對「音波治療能量設定」出現熱烈討論，並顛覆過往高能量、低頻次的施打規劃。

韓國整形外科權威吳銘埈醫師於會中分享多年研究與臨床觀察，指出音波治療的作用關鍵，並非單純追求高能量或打得越深越好，而是取決於組織對能量刺激的反應方式。因此逐漸形成韓國「低能量、多次治療」的新趨勢。聖宜診所翁書賢院長表示，以往不少患者會認為音波拉提要「打得深、打得痛」才有效，實際上，高能量治療在某些人身上反而可能造成凹陷或不平順。近年臨床逐漸發現，與其一味追求高能量，不如根據不同部位的需求，調整能量與發數，才能真正達到自然、穩定的改善效果。

研究與臨床觀察顯示：能量並非越高越好

在此次皮膚科醫學會吳銘埈醫師分享，Z音波線性音波技術的發展讓研究者得以更精準地觀察不同能量對組織的反應，並重新檢視過去「能量越高效果越好」的觀念。可預期且均勻的能量輸出，比追求高能量更能兼顧安全與自然改善。翁書賢醫師補充，近年台灣臨床端也明顯感受到治療策略的轉變。低能量雖然可刺激脂肪幹細胞活化與膠原蛋白生成，但相關反應偏向「漸進式」，並不會一次就帶來明顯的外觀變化，因此需要多次治療，效果會更自然、穩定。他表示，這也是為何韓國診所採用低能量、短周期的方式施作。他同時提到，過去使用較高能量治療的同時，少部分族群可能在後續追蹤中出現臉部凹陷的情形。這些案例讓醫師愈來愈重視「能量如何分配與控制」，穩定且均勻的能量刺激，往往能讓臉部呈現更平順、自然的改善結果。

Z音波以線性能量輸出受關注 韓國整外權威：改善老化更有感

此次台韓醫學交流中，吳銘埈醫師指出，研究發現Z音波能將能量更平均地分佈於作用層，也讓許多過去需靠手術處理的問題，看見非侵入式改善的可能性。他舉例，像下眼瞼脂肪移位或局部凹凸不平，依過去多屬外科治療範疇，而線性音波技術成熟後，已可透過能量調控在無手術情況下達到改善。翁書賢醫師也從台灣臨床觀點指出，音波治療已不再追求單一高能量，而是依照臉部不同區域的需求調整能量強弱。例如需要收緊的區域以較確實的刺激提升支撐力，而在需要保持立體度的部位則採較溫和的能量，避免過度緊縮或造成凹感。他強調這類能量控制更細緻的技術，讓醫師能同時兼顧緊實度與自然度，使整體線條呈現更協調的改善效果。

從技術進步到臨床判斷 治療仍需因人而異

翁書賢醫師指出，隨著音波技術快速進展，治療方式愈來愈多元，但最關鍵仍是能量設定是否符合個別條件，而非能量越高越有效。他強調，每個人的臉型、皮膚厚度與老化型態皆不相同，醫師的角色在於評估並調整合適的能量組合，讓效果自然、安全且持久。聖宜診所表示，將持續關注國際醫學證據並以臨床經驗提供專業評估，協助民眾在療程選擇上更清楚了解治療原理與個別需求。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為韓整外權威提出音波能量新觀點 台灣醫師：高能量並非效果更好