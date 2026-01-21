韓文標示「醫材偽冒品」流入國內 4批號曝

▲食藥署表示，有4批號的植牙醫材偽冒品流入國內，已通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 植牙也要小心假貨！食藥署近日接獲「台灣士卓曼醫療器械有限公司」通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售「植牙醫材偽冒品」，且經國外原廠證實有4批號已經流入國內，但詳細數量、流通情況因移送檢調偵辦，無法確認相關進度。

食藥署近日接獲「台灣士卓曼醫療器械有限公司」通報，有「未經公司授權」的通路在國內販售「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體(骨高度錐形）(衛部醫器輸字027794號)」許可證偽冒品。

偽冒植體外包裝為韓文 原廠證實批號外流

食藥署副署長王德原說明，批號包括CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5。依掌握事證顯示，偽冒品外包裝為韓文標示。而瑞士原廠也證實，上述4批號流入國內。

至於若製造輸入販售涉及不法產品，王德原提到，一定會加強稽查處理，不過全案移送台北地檢署偵辦，尚無法知道更進一步內容。

▲食藥署近日接獲原廠通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售「植牙醫材偽冒品」。（圖／食藥署提供）

王德原表示，已同步將資訊通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺。若有發現產品批號在手中，請檢具相關資料通報食藥署，會進一步轉給檢調詳細偵辦。同時，食藥署已經發函財政部關務署，加強邊境管控或攔查非法輸入，避免仿冒品進入國內。

食藥署提醒，民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診醫療機構諮詢。食藥署呼籲，醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全。如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛生福利部所建置全國藥物不良反應通報中心。不良反應通報專線02-2396-0100；網站。

