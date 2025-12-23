韓新人男團NEWBEAT發中文單曲進軍大陸 上海首秀掀追星熱潮

NEWBEAT發行數位單曲〈Cappuccino〉中文版，並在當地舉辦為期1週的宣傳活動。（Beat Interactive提供）

韓國新人男團NEWBEAT今年3月正式出道，近日也宣布與大陸最大獨立音樂公司「摩登天空」簽署經紀約，發行數位單曲〈Cappuccino〉中文版，並在當地舉辦為期1週的宣傳活動，抵達當天便引起熱烈迴響，機場聚集了大批粉絲前來迎接，更登上微博文娛即時熱搜榜第27名。

NEWBEAT由朴敏錫、洪敏成、全汝貞、崔書賢、金太陽、趙潤厚、金俐雨共7人組成，3月以正規一輯《RAW AND RAD》正式出道後，接連登上多個海內外音樂祭和頒獎典禮舞台，展現「第五世代超級新人」的存在感。上月推出迷你一輯《LOUDER THAN EVER》在全球排行榜上取得亮眼成績，特別是雙主打之一〈Look So Good〉在美國Amazon Music橫掃包含「International Best Sellers」在內的6個榜單冠軍。

在此次中文新曲發行之際，NEWBEAT也在同步展開多個活動，其中在上海舉辦首場Showcase，首次公開先前發行的數位單曲〈Cappuccino〉中文版表演影片，也曝光了迷你一輯雙主打之一〈Look So Good〉的舞蹈影片，並以流利的中文進行交流，讓現場粉絲感動不已。此外，也與知名咖啡品牌合作舉辦的「一日店長」活動，吸引大批人潮圍觀。

NEWBEAT也將於下月18日在首爾Yes24 Wonder Rock Hall舉辦出道以來首場單獨演唱會「Drop the NEWBEAT」。

