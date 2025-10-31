韓日首腦舉行首次會晤 雙方確認延續穿梭外交

南韓總統李在明與日本首相高市早苗30日在南韓慶州舉行首腦會談，雙方會談時間約為40分鐘，就加強雙邊合作深入交換意見。本次會談是高市就任首相後與南韓首次正式接觸，具有重要象徵意義。雙方確認將延續「穿梭外交」，加強面向未來的合作。

南韓總統李在明與日本首相高市早苗30日在慶州舉行首腦會談。（圖／美聯社）

據《韓聯社》、《聯合早報》報導，李在明表示，韓日兩國是具有諸多共同點的鄰國。在瞬息萬變的國際局勢和經貿環境下，韓日兩國較以往任何時期都應深化面向未來的合作。若兩國共用經驗並加強合作，不僅能夠妥善應對國內問題，也有助於處理國際事務。

李在明表示，聽聞高市首相在上週舉行的就職記者會上表示，南韓是日本重要的鄰國，希望推動兩國關係朝著面向未來的方向穩步發展，我對此完全認同。

高市早苗表示，她堅信，基於兩國迄今構建的合作基礎，推動韓日關係面向未來穩定發展符合雙方共同利益。日本和南韓互為重要鄰國，在當前的戰略環境下，韓日關係以及合作的重要性日益凸顯。期待能通過穿梭外交與李在明保持良好溝通，並在各層級深化交流與合作。「穿梭外交」指兩國最高領導人頻繁互訪，意味著高市早苗有意延續前首相石破茂的對韓外交政策。

李在明在今年6月在加拿大出席七國集團峰會時與石破茂舉行會談，雙方當時確認將重啟「穿梭外交」，並將之常態化。韓日在2003年首次啟動「穿梭外交」，這個機制過去曾因多次外交波動而中斷，前總統尹錫悅2023年宣佈恢復，但未進入制度化運作階段。

