韓星來台愛釣蝦！ 在地隱藏版景點 頌樂遊台曾挑戰

台北市 / 綜合報導

不少外國旅客來台，除了必逛的夜市、必打卡的台北101，或是九份老街、西門町等，最近還有一個隱藏版景點就是釣蝦場！像是MAMAMOO的隊長頌樂，去年來台時就曾前往釣蝦，還把過程拍成影片，吸引不少粉絲朝聖；員工也跟我們透露，每天確實都有不少外國旅客造訪，專程來體驗超台味文化。

頌樂頌樂，這回去哪玩樂，她來到台北一間釣蝦場，說要找到人生的那隻蝦，韓星頌樂，看她興奮的樣子，坐了好久終於等來一隻蝦，還遇到好心民眾，多送兩隻讓頌樂品嚐，這超Local的行程，似乎漸漸成為，外國旅客必遊選擇。

男團ALL(H)OURS，去年來台同樣去釣蝦，體驗超台味在地文化，還有成員釣了7隻，笑說自己是「蝦子美人」，看來蝦子釣一釣，也釣走偶像們的芳心。記者許庭綸說：「當時韓星頌樂，就是來到這間釣蝦場的這個位置，體驗了台灣當地的釣蝦文化，現在我們也實際來釣一次。」

開釣之前，先把蝦米上鉤，員工特別提醒，餌並非越多越好，長短邊各一隻就好，接著線一拋宣告耐心戰開打，欸抖我運氣似乎不好，等老半天等不到甚至。記者許庭綸說：「欸，啊，是不是跑掉了，脫鉤。」

這段感情，終究只有我在付出，趕快call out員工，借我一隻蝦工作拜託拜託，果然不只努力還要運氣，也因為過程有趣，才能吸引遊客。

釣蝦場員工小樺說：「日本人居多，對，那再來香港，然後再來就是西方的，然後再來就是韓國，(頌樂來之後有沒有因為這樣子更多粉絲來朝聖)，有一些啦，有一些。」

除了夜市101西門町跟九份外，外國旅客最愛的隱藏版景點，就是釣蝦場，除了好玩還能現烤現吃邊抬槓，隨著明星們拍片打卡，這樣的台灣味，也成了另類之光。

