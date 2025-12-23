韓星來台拍片！70歲日本阿嬤「跑台灣追星」 他喊：要給朱智勛驗收作品

記者王培驊／台北報導

《那張照片裡的我們》首映會。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《那張照片裡的我們》今（23）日舉行首映會，雙導演湯昇榮、鄭乃方率領演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君一同出席，首映前接受媒體訪問，分享拍攝過程中的酸甜苦辣，以及作品上映前的緊張心情。

《那張照片裡的我們》由韓國男星振永（左起）、李沐、宋柏緯主演。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到電影即將正式與觀眾見面，宋柏緯坦言心情相當緊張，「因為螢幕裡看到的是一、兩年前的自己，加上這次有跟韓國演員合作，學到很多東西，很期待觀眾的反應。」李沐則笑說自己前一天已經先包場看片，「昨天反而沒那麼緊張，今天倒是覺得柏緯比較緊張。」振永則表示，能參與這次台韓合作的作品感到非常開心與榮幸，「我本來就很喜歡台灣的影視產業，希望之後還有機會再來合作。」

宋柏緯在電影中飾演熱血青年李弘國。（圖／記者趙于瑩攝影）

導演湯昇榮則形容首映心情「忐忑又期待」，笑說電影夾在多部強片之間上映，但仍希望觀眾能進戲院感受這段時代故事，「其實很適合全家一起來看。」他也透露，自己一早就傳訊息給許久未聯絡的老朋友，沒想到大家紛紛回應要進戲院支持，讓他相當感動。談到拍攝花絮，鄭乃方導演爆料，湯昇榮在合歡山一下車就因高山反應直接嘔吐，湯昇榮則自嘲：「吐完看到風景很漂亮，就拿起手機拍了一張。」

韓國男星振永來台主演電影《那張照片裡的我們》。（圖／記者趙于瑩攝影）

振永也分享，自己在合歡山拍戲時頭突然很痛，但幸好停留時間不長，「真正辛苦的是要長時間待在山上的工作人員。」李沐則笑說她和宋柏緯拍攝時氣氛相當歡樂，還跑去清境農場外跟假羊拍照，「那天真的超冷，一直發抖，真的不要穿太少上合歡山，當下真的很恨導演，因為導演的位置看起來最溫暖。」

片中郭子乾的兒子也參與演出，被問到是否有特別交代，郭子乾笑說：「就跟他說安全最重要，不要受傷就好，他本來就喜歡表演、也是相關科系出身，當爸爸的就是支持。」

李沐在電影中飾演女主角范賢英。（圖／記者趙于瑩攝影）

郭德君與振永在片中有多場動作戲，回憶起拍攝過程仍心有餘悸，「那場戲要撥開很多雜物，一路追逐打鬥，還要從二樓跳下來，一定會擔心傷到他，但如果不認真做，又覺得不尊重演員。」郭德君也透露自己當天因血糖偏低，激烈動作戲前一度暫停補充糖分，振永則在一旁不斷鼓勵，「跟我說慢慢來，情緒也一直丟接給我，真的很貼心。」振永也表示，當下看到他的眼神非常有力量，「那一刻我看到過去的自己，像金教練一樣，我們在演技上交流很多。」

《那張照片裡的我們》由韓國男星振永（左起）、李沐、宋柏緯主演。（圖／記者趙于瑩攝影）

被問到振永是否很會「放電」，郭德君笑回：「在歐巴的胸膛裡真的很溫暖！」直誇他不論私下或拍攝時都自帶偶像氣場，「坐著、站著都很帥，那個氣場就是存在。」

郭德君（右二）與振永在片中有多場對打戲。（圖／記者趙于瑩攝影）

隨著電影展開多場放映活動，演員與導演也陸續收到觀眾回饋。宋柏緯分享，不少觀眾看完表示非常感動，甚至落淚，還有影迷主動分享自己的人生故事，「有人說自己也是在中壢長大的。」鄭乃方則提到，有長輩觀眾看完後分享，當年曾坐在片中出現的軍車裡，讓現場氣氛相當感人。振永則被一位邊流淚邊發言的觀眾深深打動，「雖然我沒有經歷過那個年代，但情緒完全被感染，真的很榮幸能參與這樣的作品。」他也透露，現場不只台灣觀眾，還有韓國與日本粉絲到場支持，鄭乃方更分享曾遇到70多歲的日本阿嬤，為了追振永特地飛來台灣觀影。

談到未來是否有機會在韓國上映，振永表示非常期待，近期也將預告片分享給《善良的女人夫世彌》的演員朋友觀看，對方看完後表示「是真心流淚，覺得電影拍得很好」，女主角全余贇也表達若在韓國上映，希望能受邀觀影。他笑說，其實也很想給很好的哥哥 — 朱智勛看，但「想到要給他看就有點緊張」。若真的在韓國上映，他也希望能帶台灣演員們去吃泡菜五花肉，好好招待大家。湯昇榮則補充，拍攝期間其實有不少韓國演員前來探班，甚至有新人演員因此被相中，在片中短暫亮相。

《那張照片裡的我們》首映會。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於票房公約，湯昇榮語重心長表示，希望觀眾能走進戲院支持，「現在拍這種時代愛情故事真的不多，希望大家能像片中角色一樣，勇敢找到心中的所願。」李沐則笑著加碼承諾：「如果票房破億，我們可以親手做客家菜包給大家吃，從揉麵開始！」

