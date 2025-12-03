韓星來台見「300人狂丟石頭」！重現70年代中壢事件 他喊：真的被嚇到

記者王培驊／台北報導

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

瀚草文創GrX STUDIO 2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，韓國人氣男星振永參與台灣電影，與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。為重現片中70年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永一打五展現矯健身手，而他看到現場的壯觀「石頭雨」也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」《那張照片裡的我們》製作篇花絮：https://grxstd.com/sc02my2Q3

片中相館拍攝地在中壢，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，相當有緣分。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》由《茶金》金獎團隊打造，以1977年桃園中壢事件為故事背景，描繪照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）三人的命運，因一場選舉舞弊引起的抗議風暴而受到波動。監製兼導演的湯昇榮說：「我覺得那個時代大家都充滿悲憤的力量，也充滿了無限的可能。」製作團隊為故事情節與人物設定下足功夫，前期籌備耗時4年，經田調後發現，當年韓國人在越戰時靠著赤手空拳對抗敵人，台灣政府注意到此事，引進跆拳道到軍中，請韓國人到台灣軍中當教官，1977年逐漸從軍中轉至民間，在救國團或自己經營的道館教跆拳道，台灣的第一座跆拳道道館也由韓國人開設，《那張照片裡的我們》中振永所飾演的跆拳道教練角色－－金浩熙就此誕生。

宋柏緯在《那張照片裡的我們》拍攝抗爭大場面，相當震撼人心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

為重現1977年的街景、建築氛圍，開鏡前劇組從台北、桃園找到台中、台南，花了逾3個月，竟還是在中壢找到命定的相館拍攝地，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，透過美術組的巧手改造後，變身為李沐家的相館；競選總部參考了當年資料照，還原大字報、攤販、舞台、後台、選舉辦公室每個細節，造型梳化團隊更將上百位臨演打扮成70年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱演出，一秒帶觀眾重返1977。

振永在《那張照片裡的我們》有不少動作戲，展現俐落好身手。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中重要的抗議場景中壢分局，選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝。為期近一周的準備與拍攝，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成片中重要的大抗爭場面。中壢分局抗議事件場景動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前為拍攝進行了充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。

振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

談到這場精彩場面，湯昇榮分享：「石頭雨和動作戲我們都做了充足了排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有4台機器，其中一台架在天花板的360全景機。」他曝石頭有真有假，不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，他說：「大家就是一股腦兒地把石頭往裡面的牆丟，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。其實丟的位置像是獎盃、獎牌等方向也都有事前規劃，大家仔細看就會發現那些石頭都丟向了準確位置。」振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡。回憶起此拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，他更說：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊再次集合，曾瀚賢、湯昇榮監製，客家公共傳播基金會、瀚草文創出品，獲得2022年金馬創投轅年視覺創意獎，並透過客家委員會媒合，獲得文化內容策進院內容開發專案計畫-前期開發支持，另獲桃園市政府文化局114年度補助影視製作。故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映，由華納兄弟影業負責台灣發行。

