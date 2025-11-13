韓星分享霧峰農會「初霧」 網友：最強代言人

霧峰農會「初霧純米吟釀」。

▲霧峰農會「初霧純米吟釀」。

南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）近日現身台中，以「零偽裝」親民風格體驗在地生活，連日拜訪彩虹眷村、國美館、宮原眼科等景點，更在個人社群平台分享霧峰農會出品的「初霧純米吟釀」清酒，引發全球粉絲熱烈關注。該貼文短時間內突破300次轉發、上千顆愛心與百則留言，被粉絲戲稱為「最強在地代言人」，為霧峰農會帶來意外的國際曝光效應。

「初霧純米吟釀」是霧峰農會採用在地栽培有機霧峰香米釀造的代表性產品，以霧峰清澈水源與低溫發酵技術聞名。霧峰農會總幹事表示，近年積極推動「農產精品化」與「文化品牌化」，希望讓世界看到台灣農業的細緻工藝。此次玉澤演無預警的分享，不僅為產品帶來熱度，也象徵在地文化的國際共鳴。

廣告 廣告

玉澤演在X平台分享時，配上「初霧」酒瓶，展現對台中的好感。貼文發出後，吸引台韓兩地網友轉發留言：「根本是台中觀光大使！」、「連韓星都愛台中好酒」。霧峰農會社群小編也幽默回應「在地釀造、可以幫忙宅配」，引來網友熱議與二次轉發，讓地方品牌以自然互動方式登上國際社群話題榜。根據霧峰農會觀察，貼文曝光後，「初霧清酒」的詢問量較平日提升超過1倍，品牌官網單日流量也成長逾100%。農會指出，這是「地方品牌透過自然社群傳播進入國際視野」的最佳案例，未來也將持續結合旅遊、文化活動推廣霧峰好酒與在地風味。「從農村風景到酒香風土，每一滴『初霧』都承載著霧峰的故事。」

《酒後不開車，安全有保障》