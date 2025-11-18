韓星娜璉、金珉奎、金惠奫、惠利…都愛的香水原來出自SMN！必買8款人氣推薦

憑藉獨特的草藥調香技藝與經典優雅氣息，義大利香氛Santa Maria Novella(簡稱SMN)成為不少韓星的「私藏香」。從韓國女團TWICE的娜璉、LE SSERAFIM的金采源、 i-dle的薇娟、Super Junior的東海、SEVENTEEN的金珉奎和李碩珉、歌手宣美Sunmi、演員金惠奫、演員惠利Hyeri，都在採訪或IG中分享過對SMN香氛的喜愛。

TWICE娜璉Nayeon愛用：Fresia純淨小蒼蘭身體乳

韓國人氣女團TWICE成員娜璉(Nayeon)曾分享，她喜歡以香氛身體乳來營造若有似無的偽體香，其中就包含SMN的Fresia 純淨小蒼蘭身體乳，淡雅細緻的皂感香氣，完美展現出她柔和卻自信的迷人氣質。

同場加映：TWICE粉絲限定香氛體驗

適逢TWICE將於2025/11/22~11/23在高雄國家體育場舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，Santa Maria Novella特別推出「TWICE粉絲限定香氛體驗」。

即日起至2025/12/21，粉絲可於全台SMN指定專門店體驗TWICE成員-娜璉摯愛香氣Fresia 純淨小蒼蘭，以同款香氣傳遞對偶像的應援心意。

1.明星同款香氛體驗組：於全台任一SMN專門店，出示TWICE《THIS IS FOR》演唱會實體紙本票根(截圖無效)，並體驗「娜璉同款香氣」後，即可免費加入會員並兌換「Fresia純淨小蒼蘭香氛體驗組乙份(2ml*5)」(每店限量100份，送完為止，每人限兌一次，恕不重複兌換)。

2.粉絲回櫃心意禮：持TWICE《THIS IS FOR》演唱會實體紙本票根(截圖無效)，於活動期間購買娜璉同款香「Fresia純淨小蒼蘭香水100ml」，即可獲贈品牌經典牛奶皂100g(價值NT620，全台限量100份，送完為止)。

LE SSERAFIM金采源愛用：Fresia純淨小蒼蘭香水

近期以單曲專輯《SPAGHETTI 義大利麵》洗腦全網的韓國女團LE SSERAFIM 成員金采源，在Vlog談及香水時率先提到SMN，並分享Fresia純淨小蒼蘭是她美國行的隨身香水之一。

她笑說這款香氣有著乾淨的皂感與柔軟氛圍，讓人無論在哪都能保持清新自信。

Fresia 純淨小蒼蘭香水以南非小蒼蘭為主調，融合玫瑰、紫羅蘭與麝香，釋放如晨光般清新柔美的花香。皂感清澈純粹，尾韻輕帶冷意，彷彿置身清晨花園，優雅靜謐。

白色花香調

前調：南非小蒼蘭

中調：紫羅蘭、千葉玫瑰原精

基調：鳶尾花、麝香

CNBLUE隊長鄭容和愛用：Pot Pourri秘方撲撲莉香水

韓國人氣樂團CNBLUE隊長主唱鄭容和，在個人社群上分享私下愛用的香水組合，其中可見SMN經典香氣Pot Pourri秘方撲撲莉。

Pot Pourri秘方撲撲莉香水靈感源自托斯卡尼山間的萬千花草，融合四季花苞、葉片與花瓣的天然氣息，細膩層次如將大自然的寧靜與生命力封存於瓶中。溫暖草本香調展現沉穩而具個人風格的義式氣息。

花植芳香調

前調：佛手柑、苦橙、月桂

中調：薰衣草、百里香、丁香、迷迭香

基調：廣藿香、雪松、秘魯香脂

Super Junior東海、NCT金道英、i-dle薇娟愛用：Rosa Gardenia玫瑰梔子花香水

i-dle成員薇娟(Mi-yeon)上節目中，分享愛用香水，她形容Rosa Gardenia玫瑰梔子花這款香氣「溫柔、浪漫，讓人感到安心」。

韓國SM娛樂旗下多國籍男子組合NCT主唱金道英(Doyoung)，在IG貼文中分享他對Rosa Gardenia 玫瑰梔子花細膩柔和的香氣的喜愛。

韓流天團Super Junior成員李東海(Donghae)也曾在IG限動分享他愛用玫瑰梔子花擴香，以溫暖細膩花香營造出愜意的生活氛圍。

Rosa Gardenia玫瑰梔子花以花中皇后玫瑰的柔美與梔子花的奶油香相融，綻放出令人難忘的優雅氣息。前調輕盈明亮，如愛情初綻時的悸動，中調馥郁飽滿，展現細膩情感；尾端則溫暖柔和，留下悠長動人的餘韻。玫瑰柔美與梔子花的純淨交織，綻放細膩優雅的花香層次。

玫瑰花香調

前調：佛手柑、杏仁花、橙花。

中調：梔子花、千葉玫瑰、無花果葉、茉莉。

基調：檀香、香草、麝香。

SEVENTEEN金珉奎、演員金惠奫愛用：Melograno波斯石榴花香水

SEVENTEEN成員金珉奎(Mingyu)在Vlog中被鏡頭捕捉到他梳妝檯上擺放的Melograno波斯石榴花香水。

以《SKY Castle天空之城》、《背著善宰跑》等作品奠定演技實力與口碑的韓國演員金惠奫(Hye-Yoon)，曾在接受電台訪問中分享，她在每部作品中都會依角色特質挑選不同香水，透過香氣進入角色狀態。

而她在韓劇《背著善宰跑》中，為了詮釋純真又充滿活力的「小率」一角而選擇的香水正是SMN的Melograno 波斯石榴花。清新花果香與柔和皂感交織，完美呼應角色的明亮氣質。

Santa Maria Novella Melograno波斯石榴花香水以神秘而溫暖的辛香襯托玫瑰與依蘭依蘭的誘惑氣息，最終以麝香與廣藿香收尾，層層疊出令人沉醉的魅力漩渦。

東方香調

前調：佛手柑、苦橙、新鮮香料。

中調：石榴、玫瑰、依蘭。

基調：橡苔、勞丹脂、廣藿香、麝香。

SEVENTEEN李碩珉愛用：Angeli di Firenze天使之水

SEVENTEEN成員李碩珉(DK)曾在IG分享的香水櫃中曝光這款香水，隨即引發粉絲與香氛愛好者熱烈討論，成為話題焦點。

Angeli di Firenze天使之水是在2006年推出，紀念佛羅倫斯洪水4週年，獻給無私援助城市重建的「泥天使」們(1966/11/4佛羅倫斯遭逢洪災，來自世界各地的年輕人無私援助，拯救了這座城市)。

柑橘與蜜桃的閃耀活力在海洋香調中交融，喚起溫柔、正直與希望的力量，宛如擁抱般令人心安。

水感果香調

前調：蜜桃、柑橘。

中調：海洋元素、茉莉、黑醋栗。

基調：檀香、香草、麝香。

宣美Sunmi愛用：Rosa純香玫瑰香水

自韓國女團Wonder Girls解散後成功轉型的Solo歌手宣美(Sunmi)，曾在節目必備品分享中透露，SMN的Rosa 純香玫瑰是她喜愛的香水之一。

她坦言特別偏愛玫瑰香氣，並形容這款香水「香調非常獨特，帶有柔和粉感與微微辛香」，完美體現她對香氣層次與個人風格的敏銳品味。

Rosa純香玫瑰以優雅、獨立與自信的氣息綻放，正呼應宣美 (Sunmi) 舞台上獨樹一幟的魅力與氣場。

玫瑰花香調

前調：玫瑰花瓣、佛手柑、橙花純露。

中調：千葉玫瑰、紫羅蘭、茉莉。

基調：麝香、廣藿香、香草。

MEOVV成員Ella Gross愛用：Magnolia麥地奇木蘭香水

有「小Jennie」之稱的新生代女團MEOVV成員Ella Gross，以高雅氣質與極具辨識度的混血五官受到高度矚目。她曾在一集GRWM影片中分享自己的日常香氛，透露出門前會噴上SMN的Magnolia麥地奇木蘭香水，並形容這款香氣非常清新、舒服。

淡淡花香中帶著溫潤氣息，如微風拂過，清新中蘊含層次，完美呼應Ella低調奢雅的氣質。

玫瑰與白花優雅交織，綻放清新柔和的芳香。輕盈花香伴隨著悠長的琥珀暖調，為「MAGNOLIA 麥地奇木蘭」增添一份深邃與恬靜。

花果琥珀香

前調：白玫瑰、天竺葵

中調：巨花木蘭、金玉蘭、小花茉莉

基調：麝香、琥珀

惠利愛用：L’Iris麥地奇鳶尾沐浴露

憑韓劇《請回答1988》精湛演技廣受好評，被譽為「國民閨女」的韓國藝人李惠利 (Hyeri），曾在個人Vlog中分享為自己挑選禮物的片段。

而她選擇的就是SMN的 L’Iris 麥地奇鳶尾沐浴露。以優雅的鳶尾花香為主調，結合柔和麝香與木質氣息，展現出惠利溫柔卻堅定的氣質。

L’Iris麥地奇鳶尾沐浴露沐浴露以細緻泡沫溫和潔淨，優雅鳶尾香氣輕盈流淌，化作呵護肌膚的藝術。白松香與橙花揭開清新序幕，金玉蘭與天竺葵綻放柔美花香，最後以鳶尾與麝香收尾，留下一抹高貴的悠長餘韻。

