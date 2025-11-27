韓星已出發！MAMA遇香港大火急改流程 韓媒：楊紫瓊、周潤發恐缺席

人氣女團IVE今早搭機飛往香港。翻攝STARTODAY

一年一度的韓國音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」明後兩天（11月28日、29日）將在香港啟德主場館舉行，不料遇到香港17年來最嚴重火警，由於包括i-dle、IVE、RIIZE等人氣偶像已陸續飛往香港，典禮製作團隊已緊急開會，討論應變對策。

典禮場館距火災現場約20公里

MAMA將一連兩天將香港舉行。翻攝FB@Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2FB@Mnet 엠카운트다운(M COUNTDOWN) X M2

據韓國《日刊體育》今報導，由於香港當地發生嚴重火災，發生事故的現場距離主辦場地香港啟德體育館，約有20公里。製作單位已從昨天開始緊鑼密鼓地討論應變方案，由於典禮迫在眉睫，目前尚未針對「是否取消」展開正式討論。

藝人出席生變數！流程急刪火焰特效

楊紫瓊（左圖）與周潤發這對《臥虎藏龍》搭檔先前敲定將出席頒獎盛會。翻攝 X@MnetMAMA

但據報導指出，原本先前敲定將出席的楊紫瓊、周潤發等藝人，幾乎確定無法如期出席，而典禮的整體演出設計，也因考量輿論風向勢必得大幅調整。

目前製作團隊正以「加入悼念與慰問元素」方向緊急修改典禮流程，舞台動線也重新調整中。部分原本規劃有火焰特效的團體，表演是否能維持原設計，因時間實在過於緊迫，目前仍在開會協商。

韓星今仍出發飛往香港

Stray Kids今早出發飛往香港。翻攝MKSPORTS

怪物新人團ALLDAY PROJECT今早出發飛往香港。翻攝MKSPORTS

本屆MAMA為期兩天在香港舉行，演出陣容包括11月剛陸續來台的G-Dragon、Super Junior，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集。其中部分團體已在昨日抵達香港進行彩排，今仍有藝人陸續搭上飛往香港的班機。



