韓星帶貨強！ 張員瑛烤糖奶蓋.金主訓牛軋餅掀討論

台北市 / 綜合報導

曾經帶起「西瓜烏龍」飲料風潮的韓星張員瑛，月初到高雄主持AAA典禮，曬出的後台美照，這回又拿著不一樣的手搖飲，是烤糖奶蓋，照片曝光之後，再度讓粉絲敲碗想喝到同款；另外韓團CORTIS成員金主訓，來台時吃的牛軋餅，也掀起超高討論度，可見韓星帶貨能力很強大。

張員瑛月初來台，主持AAA典禮曬出後台美照，拿著的手搖飲到底是什麼？粉絲敲碗好想知道。

就是烤糖奶蓋，先是倒滿一整杯香醇茶底，淋上海鹽奶蓋，疊加奶味後接著灑上砂糖，拿出噴槍炙烤，烤到表面金黃微焦，整杯飲料瞬間升級成，多層次口感。這杯烤糖奶蓋，員瑛一喝又掀起高討論度，民眾說：「就是她喝過了，我就會想要跟她體驗一樣的東西，沒喝過，然後就看人家(明星)喝就感覺，應該比較好喝嗎。」

廣告 廣告

韓星帶貨能力強，韓團CORTIS成員金主訓，來台時吃的牛軋餅，也讓粉絲瘋狂求同款，這款餅乾也出現在潤娥的影片裡，一邊梳化的她，一邊對著鏡頭展示美食，台灣美食魅力無限，也大力推薦過，高雄這間牛肉麵，甚至大讚它是「台灣第一牛肉麵」，讓這間麵店瞬間暴紅，韓星魅力不只在舞台上，私下吃喝同樣掀起話題，一舉一動都是粉絲關注焦點，也再次展現驚人的「帶貨」能力。

原始連結







更多華視新聞報導

韓AAA頒獎年底首登台！ 張員瑛.李俊昊扛主持棒

粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商

接AAA主持棒 舒華.張員瑛從仁川機場前往高雄

