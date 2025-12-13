韓星愛喝來+1／利特最帥酒保來交杯

利特獻上私房特調，小編怎麼還沒喝就醉了～（倒入利特懷裡）

韓國天團SUPER JUNIOR隊長利特又來台灣了，這出鏡率頒個全勤獎給他也不為過，怎麼看也不會膩～他這次為「黑松酒覓」化身帥氣調酒師，不僅現場表演調酒，還和男記者喝起交杯酒…閃開，讓專業的來。（推開同業）利特透露，自己平常小酌時會配起司披薩和火腿，雖然下酒餐點很重要，「但跟誰喝也很重要，如果跟親愛的家人、戀人、朋友，更能體會到風味。」小編幫大家畫重點：戀人，應該就是挖奔郎吧？哈哈哈。（蠟筆小新式插腰笑）

韓星愛喝來+1

（翻攝自Threads）

廣告 廣告

是什麼東西讓「表情管理大師」張員瑛也失守了？韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」在台登場，連續5年擔任主持人的她，被發現趁空檔時狂喝手搖飲，一次喝2杯就算了，還是全糖！為什麼韓星不用減糖？說好的飲控呢？（狂搖員瑛肩膀）

（翻攝自Threads）

住在台灣要和脂肪對抗有奪難？韓星哩來企跨賣～光1杯飲料就足以讓人體重破防。去年剛成立的貓系女團MEOVV，受邀來台參加AAA頒獎典禮，成員Gawon（左）、Anna（右）才下飛機不久，立刻直奔上街買珍奶。這畫面意圖使人也來一杯，獨胖胖不如眾胖胖。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

原地怕爆來+1／郭泓志紙紮硬漢快踹共

胸肌炸裂來+1／周杰倫天肌外洩毛毛的

哭娃搶鏡來+1／Ella鼻孔戲精大破防