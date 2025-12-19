韓星手搖＋1！舒華參戰推烤糖蕎麥凍奶青 張員瑛愛死「老賴」還自拍

舒華（左圖）與張員瑛來台工作時都趁空品嘗道地手搖，讓粉絲瘋買偶像同款。翻攝YT@official_i_dle、翻攝IG@for_everyoung10

韓國夯團i-dle台灣成員舒華擔綱「桃園觀光大使」的花絮影片昨（18日）曝光，舒華趁拍攝空檔品嘗台灣道地手搖飲，一邊喝著「大茗」烤糖蕎麥凍奶青，滿足地說：「推薦這杯！」飲料冰塊選擇半糖微冰的她，還專業地說：「甜度可以調整為半糖或一分糖！」也讓韓星手搖飲同款品項再加1。

舒華手搖飲：「大茗」烤糖蕎麥凍奶青，半糖微冰

舒華這次喝了「大茗」烤糖蕎麥凍奶青，也讓飲料店瞬間被Neverland（粉絲名）買爆，讓品牌小編在社群欣喜發文說：「歐莫歐莫！舒華喝大茗。最喜歡的是烤糖蕎麥凍奶青。」還逗趣地用舒華常不自覺ㄢㄤ不分地說：「半ㄊㄢˊ，微冰」，恍然大悟地表示，「原來今天爆單是這樣來的！」

張員瑛拿著烤糖奶蓋紅自拍。翻攝IG@for_everyoung10

而月初來台主持AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典）的IVE人氣成員張員瑛，更是對「老賴茶棧」情有獨鍾，除了被粉絲捕捉到在主持空檔，放了兩杯在身旁交換喝，一杯是冬瓜檸檬，另一杯則是冬瓜烏龍，由於冬瓜茶甜度無法調整，都是全糖多冰。沒想到張員瑛回韓後，釋出花絮照時，手上又拿著另一杯老賴茶棧的手搖，這次喝的則是烤糖奶蓋紅。

張員瑛今年5月來台時，也曾點名想喝西瓜烏龍，讓珍煮丹的全台門市賣到大缺貨，12月再度訪台，也換了間店嘗鮮，再度被手搖飲征服，一連在IG發了好幾張照片，儼然最佳手搖推廣大使，也讓品牌感受到張員瑛強大的帶貨實力。

Rosé手搖飲：「50嵐」波霸紅茶拿鐵，3分糖少冰

此外，BLACKPINK成員Rosé，10月在高雄世運主唱館隨團開唱時，也曾喝著50嵐經典的「波霸紅茶拿鐵」，一喝馬上露出滿足的微笑。

東海手搖飲：「龜記茗品」蘋果紅萱三分糖微冰、紅柚翡翠三分糖微冰

Super Junior東海也曾分享「龜記茗品」的蘋果紅萱三分糖微冰、紅柚翡翠三分糖微冰，讓不少E.L.F.（粉絲名）想跟風品嘗「東海同款」手搖飲，幫品牌做足廣告。



