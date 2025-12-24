韓星振永大談台韓三角戀！《那張照片裡的我們》平安夜上映

中華電信續攻影視，轉投資台韓三角戀電影《那張照片裡的我們》並舉辦特映會，找來韓國人氣男星振永、金獎影星李沐、宋柏緯及導演湯昇榮、鄭乃方陪影迷搶先觀影，並預告青春校園電影《進行曲》、台灣鄉野驚悚片《山忌黃衣小飛俠》，在Hami Video、MOD影劇館+獨家上映。

平安夜前夕，信義威秀影城非常熱鬧，原來中華電信投資影視內容的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，即將在12月24日上映。為了衝高票房，找來振永、李沐、宋柏緯等大咖演員與影迷互動、合影留念，並揭露電影幕後秘辛。

廣告 廣告

這部電影由瀚草文創與《茶金》金獎團隊打造，以1977年桃園中壢為背景，描繪攝影師賢英、韓國跆拳道教練金浩熙及青年弘國之間的友情與愛情交錯故事。中華電信作為投資方，不僅在特映會中提升觀影體驗，也宣布Hami Video與MOD影劇館+擴大原創影視布局。

歲末強檔一次看 《進行曲》《山忌黃衣小飛俠》攻熱播冠亞軍

中華電信轉投資2部電影，分別改編自建中樂旗聯隊90年代真實故事的青春校園電影《進行曲》，以及取材自台灣鄉野傳說的驚悚作品《山忌黃衣小飛俠》，上映首週便攻上MOD影劇館+熱播榜冠亞軍。

除此，Hami Video在歲末期間推出《等待京道》《Love Me》《火星女王》等跨國強檔，同步更新日韓熱門動畫，並提供影劇館+60天優惠方案與Hami Point回饋。中華電信透過投資、活動與優惠布局，不僅打造話題電影首映，也將台灣原創影視內容與觀眾緊密連結，形成品牌與影迷共鳴的完整生態。