韓星振永、李沐捲三角戀 與宋柏緯同台現身過聖誕

韓星振永、李沐、宋柏緯在台韓愛情電影《那張照片裡的我們》中共譜台韓三角戀，電影今（23日）盛大舉辦首映，除三位主角與雙導，郭子乾愛兒郭德君、方宥心也共襄盛舉，完成幸運雪人，提前共度聖誕，導演也發願如果票房破億，就包客家菜包回饋。

韓星振永、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》中共譜台韓三角戀。（圖／記者許方正攝）

《那張照片裡的我們》11月在金馬影展首映後好評不斷，飾演金教練的振永再次訪台會粉絲，21日與宋柏緯合體現身影人場活動，清唱一小段與9m88合作的片尾曲〈此刻永遠 Timeless〉，宋柏緯則特地帶上吉他，自彈自唱參與創作的插曲〈瞬間的遠方〉，活動後兩人為近300影迷簽名，有影迷專程從日本、韓國飛來力挺，還有位70幾歲資深日粉，人氣相當旺。

導演湯昇榮、鄭乃方與演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君、方宥心出席首映。（圖／記者許方正攝）

導演湯昇榮、鄭乃方與演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君、方宥心今出席首映，郭子乾片中僅照片演出候選人，愛兒郭德君則是首次進軍大銀幕詮釋黑衣人「阿標」，與振永有激烈打戲，郭子乾接受平面聯訪時，對兒子演戲表示很替他開心，只有一個要求就是「要安全」。郭德君回憶拍攝當天，血糖有點低，整個人昏昏的，後來休息吃了點糖果才上，振永當時得知消息，也特別去關心他。



那場動作戲兩人不斷追逐，還有近距離對打，振永要從身後抱住鎖喉，郭德君被問到躺在振永胸膛的感覺，打趣笑說：「很溫暖，有感受到胸肌很大，蠻好躺的。」他也大讚振永舉手投足都很有氣場，每個角度都帥氣，連續稱讚讓振永聽了猛羞笑。振永則分享那場戲金教練從阿標眼中看見過去的自己，和郭德君有蠻多演技上的交流。



宋柏緯和振永也有一場打架戲，宋柏緯說：「我們表演方式蠻不一樣，他結構精準，我自己比較流動，收穫非常多。」振永則表示，自己很欣賞宋柏緯自由自在的演技，雖然兩人語言不通，但是光透過表演就感受到很多的事情。至於未來有機會，雙帥想挑戰什麼戲碼？宋柏緯說：「這次金教練很多帥氣動作戲，我忙著在後面解手銬，都是他在帥，希望下次有動作戲，可以跟他一起打退敵人，讓我帥一下！」李沐則說宋柏緯是貓系男，振永是犬系男，許願有機會想看兩人拍「真人版貓狗大戰」。

振永首次拍台灣電影，透露有將預告片分享給朋友看。。（圖／記者許方正攝）

振永首次拍台灣電影，透露有將預告片分享給《善良的女人夫世彌》劇組朋友看，全余贇看了非常期待，還說如果電影在韓國上映要邀請她，有導演甚至看預告看到哭出來。他也透露接下來會把預告給朱智勛看，內心有點緊張。



首映活動上，飾演姊妹的方宥心和李沐也難得合體，溫馨團聚，最後導演與所有演員們接力完成「幸福雪人」，並讓現場飄起2025年第一場雪。只不過回憶起合歡山的拍攝，個個直呼不容易，實際上山後除了得與低溫抗戰，不少人出現高山症症狀，導演湯昇榮還直接吸起氧氣，「我記得當時6、7個人都被送下山，我上山車開到一半就吐了，但吐完一抬頭就看到很漂亮的風景！」李沐難忘當天冷到抖不停，笑說：「我當天很恨導演們，因為他們那區看起來很溫暖，還有暖爐。」

韓星振永、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》中共譜台韓三角戀。（圖／記者許方正攝）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊再次集合，曾瀚賢、湯昇榮監製，客家公共傳播基金會、瀚草文創出品，獲得2022年金馬創投轅年視覺創意獎，並透過客家委員會媒合，獲得文化內容策進院內容開發專案計畫-前期開發支持，另獲桃園市政府文化局114年度補助影視製作。故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映，由華納兄弟影業負責台灣發行。

