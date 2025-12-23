韓星振永、李沐、宋柏緯憶合歡山低溫苦不堪言 郭子乾愛兒對打振永感受結實胸肌

振永（左起）、李沐、宋柏緯在電影首映會上重聚。（圖／侯世駿攝）

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，集結韓星振永、李沐、宋柏緯共譜台韓三角戀，23日也盛大舉辦首映，除三位主角與雙導，郭子乾愛兒郭德君、方宥心也共襄盛舉，完成幸運雪人，提前共度聖誕，只不過回憶起合歡山雪景的拍攝，個個直呼不容易，因為除了得與低溫抗戰，不少人出現高山症症狀，導演湯昇榮還直接吸起氧氣，「我記得當時6、7個人都被送下山，我上山車開到一半就吐了，但吐完一抬頭就看到很漂亮的風景！」李沐也難忘當天冷到抖不停，笑說：「我當天很恨導演們，因為他們那區看起來很溫暖，還有暖爐。」

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》因聖誕上映，首映會上也出現充滿聖誕氣息的雪人布置。（圖／侯世駿攝）

《那張照片裡的我們》11月在金馬影展首映後好評不斷，飾演金教練的振永再次訪台會粉絲，21日與宋柏緯合體現身影人場活動，清唱一小段與9m88合作的片尾曲〈此刻永遠 Timeless〉，宋柏緯則特地帶上吉他，自彈自唱參與創作的插曲〈瞬間的遠方〉，活動後兩人為近300影迷簽名，有影迷專程從日本、韓國飛來力挺，還有位70幾歲資深日粉，人氣相當旺。導演湯昇榮也發願如果票房破億，就包客家菜包回饋。電影韓國版權洽談中，有機會在韓上映，振永直呼期待，還說屆時要請大家吃「泡菜五花肉」。

而在昨天的首映上，郭子乾片中僅照片演出候選人，兒子郭德君則是首次進軍大銀幕詮釋黑衣人「阿標」，與振永有激烈打戲，郭子乾接受平面聯訪時，對兒子演戲表示很替他開心，只有一個要求就是「要安全」。而郭德君回憶拍攝當天的那場動作戲兩人不斷追逐，還有近距離對打，振永要從身後抱住鎖喉，郭德君被問到躺在振永胸膛的感覺，打趣笑說：「很溫暖，有感受到胸肌很大，蠻好躺的。」他也大讚振永舉手投足都很有氣場，每個角度都帥氣，連續稱讚讓振永聽了猛羞笑。不過當時也因為血糖有點低，郭德君整個人昏昏的，後來休息吃了點糖果才上，振永當時得知消息，也特別去關心他。

《那張照片裡的我們》片中飾演姊妹的方宥心和李沐在首映會上合影。（圖／侯世駿攝）

郭子乾的兒子郭德君拿著印有爸爸競選形象照的衛生紙合影。（圖／侯世駿攝）

此外，宋柏緯和振永也有一場打架戲，宋柏緯說：「我們表演方式滿不一樣，他結構精準，我自己比較流動，收穫非常多。」振永則表示，自己很欣賞宋柏緯自由自在的演技，雖然兩人語言不通，但是光透過表演就感受到很多的事情。至於未來有機會，雙帥想挑戰什麼戲碼？宋柏緯說：「這次金教練很多帥氣動作戲，我忙著在後面解手銬，都是他在帥，希望下次有動作戲，可以跟他一起打退敵人，讓我帥一下！」李沐則說宋柏緯是貓系男，振永是犬系男，許願有機會想看兩人拍「真人版貓狗大戰」。

由於這是振永首次拍台灣電影，透露有將預告片分享給《善良的女人夫世彌》劇組朋友看，全余贇看了非常期待，還說如果電影在韓國上映要邀請她，有導演甚至看預告看到哭出來。他也透露接下來會把預告給朱智勛看，內心有點緊張。

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」