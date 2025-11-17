韓星振永「那張照片」秀好身材 宋柏緯對戲難專心

（中央社記者王心妤台北17日電）台韓合製電影「那張照片裡的我們」在金馬影展首映，演員李沐、宋柏緯與韓星振永今天出席活動。振永在片中需要露上半身，對戲的宋柏緯直言身材太好，讓他無法專心演戲。

導演湯昇榮、鄭乃方今天與3名演員一同分享拍攝心得，湯昇榮表示，曾看過振永在韓劇「雲畫的月光」、Sweet Home的演出，表現相當特別。振永則說，當時看劇本就哭了5次；後來拍攝還跟李沐、宋柏緯去吃火鍋，因為太好吃，直到現在都很難忘，下次也想跟大家一起喝台灣品牌的威士忌。

由於振永在片中需要露上半身，宋柏緯笑說，那場戲原本是要看身上的傷口，但因為振永的身材太好，讓他沒辦法專心，「害我吉他彈不好又NG。」振永則謙虛地說，原想練得更壯一點，但考慮電影背景是1970年代，自然一點的肌肉更加適合。

鄭乃方笑說，都會故意想喊振永「歐巴」，但振永不准導演喊出這句話，「他說會全身發麻，那是種懲罰。我就跟他說，你NG，我就會喊歐巴，結果他演很好，都沒有喊到。」

「那張照片裡的我們」將於12月24日上映。（編輯：張雅淨）1141117