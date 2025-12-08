韓星攻占高雄！AAA＋ACON引爆追星潮 夜市業績飆4成

隨著大批歌迷到訪高雄，帶動高雄夜經濟全面爆發，各大夜市人潮絡繹不絕，攤位前排隊人流一路延伸。（經發局提供）

韓國娛樂盛事「AAA亞洲明星盛典十週年」與「ACON音樂節」上周末在高雄世運主場館登場，IVE、Stray Kids、IU、LE SSERAFIM等韓星強勢吸引粉絲進城，不僅助攻捷運單日運量至35萬1267人次，再創年度新高，也讓夜市與商圈再次成為最大贏家。市府推出的演唱會票根兌換50元夜市優惠券，發揮「續攤魔法」，部分夜市攤商與店家業績飆升超過4成。

高市府經發局長廖泰翔指出，這次AAA首度移師高雄，除為高雄帶來龐大的追星粉絲，更成功替在地產業注入了經濟動能，並彰顯高雄作為國際活動首選城市的能力。市府為了讓每位樂迷來高雄都能有賓至如歸的體驗，將服務細節延伸至各個角落，從透過50元商圈夜市優惠券暢享在地特色小吃，到交通、旅宿、百貨和觀光等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，希望讓追星樂迷在享受音樂之餘，也能盡情品味高雄美食和美景。

廣告 廣告

市府延續推出憑指定演唱會票根兌換商圈夜市優惠券，讓追星樂迷在享受音樂之餘，也能盡情品味高雄美食和美景。（經發局提供）

夜市攤商也感受到這波「粉絲攻勢」，六合夜市總幹事詹金翰透露，AAA舉辦期間，不少粉絲提前到夜市等偶像，更有人在Threads上感謝「夜市券幫助追星成功」。典禮結束後，夜市瞬間變成第二現場，人龍一路排到巷口，攤商只能一邊笑一邊抱怨「完全來不及補貨」，整體人潮較平日多出超過4成。

中央公園商圈同樣熱鬧翻倍，理事長林濬鴻說，從演唱會前就有粉絲來商圈採買手燈、小卡、痛包等應援配件；演唱會後，眾多粉絲返回中央公園一帶，觀賞聖誕燈飾，再到商圈續攤喝咖啡、小酌，直到夜間仍有眾多熱情不減的歌迷前來，夜生活榮景再現。

瑞豐夜市與周邊獨立店家也跟著受惠，「宏興港式脆皮燒肉」老闆笑稱業績直接多3成，從上周五人潮就湧現，買氣直接大爆發。而提供粉絲聚會場地的「Naughty Girl氮氣飲品」更形容，加入優惠券合作後，外地歌迷慕名來店、拍照打卡、領應援物，來客數與營收提升超過2成。

更多中時新聞網報導

同性親密關係暴力案 5年翻倍

保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生

新光醫院聚焦智慧醫療、韌性永續