韓星最近在瘋的Hippers手機裝飾是什麼？Sonny Angel趴趴天使、蒙奇奇、吉伊卡哇…都萌翻了！

手機的極繁裝飾風潮還沒有結束！從iPhone 17推出以來，大家對於裝飾自己的手機更是充滿熱沉，如同回到Y2K時代，最近一項手機裝飾Hippers也再度翻紅，這種趴在手機邊緣的迷你公仔，令編輯聯想到以前會插在耳機孔的小公仔，可以說是手機裝飾界元祖的存在。

韓星最近在瘋的Hippers手機裝飾是什麼？

近期包括IVE成員Rei和秋天、aespa成員Winter、LE SSERAFIM成員小櫻花Sakura、中村一葉……都在手機裝上了可愛的Hippers。Hippers是附有可黏膠條的迷你裝飾公仔，不僅可以貼在手機，也能貼在電腦螢幕、相框、汽車……上。

非常多IP都有推出Hippers，像是最受韓星們歡迎的Sonny Angel（趴趴天使），在Lisa的車上便有貼著一隻，Jennie也曾開心的拆Sonny Angel的盲盒，而引發一波熱潮。

另外還有蒙奇奇、倉鼠君、吉伊卡哇、夜光精靈SMISKI……都是人氣很高的Hippers款式，想持續跟上MZ世代的風潮，不妨也入手一隻自己喜歡的Hippers ！













