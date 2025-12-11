韓星李廷鎮來台宣傳《整形過後》 合體温昇豪登丟丟妹直播叫賣海鮮

温昇豪（左）與李廷鎮（右）登上「直播天后」丟丟妹（中）的直播平台，跟著叫賣海鮮。（六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，韓星李廷鎮特別為好友温昇豪來台宣傳，不僅力挺出席9日的首映會，昨（10）日更破天荒現身台灣「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動！

直播開場丟丟妹就火力全開！得知温昇豪與李廷鎮在《整形過後》中飾演整外醫師，她竟大膽公開自己懷孕時期的全身照，請兩位判斷她「是否有整形」。變化過大的照片讓李廷鎮驚呼：「妳真的做得很完美欸！」結果丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝！」更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，共暴瘦40公斤。

温昇豪（左）特別帶李廷鎮（右）到捷運站朝聖自己的角色海報。（六魚文創提供）

下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆，「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜。」至於選擇端出韓式海鮮拉麵對決原因無他，「想讓觀眾看到簡單又能上手的料理，又有韓國風味，那就非韓式海鮮泡麵莫屬了。」

