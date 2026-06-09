韓星殞落！27歲歌手金允雪驟逝 友人悲痛證實：已經前往天堂

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南韓27歲正妹歌手金允雪驚傳離世。翻攝本人IG



長相甜美的南韓女歌手金允雪，出道時以藝名「金明珠」活動，但都沒有留下大紅大紫的代表作，她半年前參加選秀節目《Sing Again－無名歌手戰4》，以本名金允雪出戰，雖然遭到淘汰，但仍擄獲不少粉絲。沒想到，今天（6／9）傳出金允雪已經離世的消息，友人也悲痛證實，「允雪已經前往天堂了。」

韓媒《體育京鄉》最新報導，金允雪入殮儀式已於8日完成。至於出殯儀式已於今天舉行，安葬地點為位於京畿道城南市的 Yeongsaengwon Memorial Park。

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童星出身的金允雪，因為歌喉相當出色，2013年就以單曲《남과 여 2013》正式出道，並曾在Mnet選秀節目《Voice Kids Korea》中奪下冠軍，出色歌唱實力備受關注。

金允雪離世的消息最初由身邊友人透過社群平台對外公布。友人發文表示：「允雪已經前往天堂了。」友人也透露，金允雪的手機及相關帳號都已上鎖，因此無法透過本人帳號發布消息，只能代為在IG上告知外界。

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