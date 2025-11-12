韓星泫雅舞台突昏倒！醫揭「迷走神經性昏厥」成因 常見誘發情境一次看

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】知名韓星泫雅日前在澳門演出突然當眾暈倒，畫面曝光後引發外界擔憂。她隨後在Instagram報平安並向現場粉絲和觀眾道歉，坦言「事發當下什麼也不記得」。泫雅過去就曾公開透露罹患「迷走神經性昏厥」多年，擔心不時無故暈倒可能影響工作。心臟科劉中平醫師表示，這類疾病與迷走神經受外界刺激有關，會讓人短暫失去意識，雖然多為良性，但如果第一次或長期反覆暈倒，仍應盡快就醫檢查、排除其他嚴重疾病。

短暫昏倒又清醒像無事發生 什麽是「迷走神經性昏厥」？

劉中平醫師說明，迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope ）是昏倒最常見的原因之一，約佔半數以上，因為人體的迷走神經（Vagus nerve）對外界刺激過度敏感，導致心跳和血壓下降太快、太低，使腦部暫時缺乏血流，因而喪失意識。

像是看到恐怖的東西、受傷流血、打針，情緒過於興奮或緊張，以及長時間站立、疲勞等，都可能刺激迷走神經。患者通常在倒地或平躺後，血液較易從下肢回流到腦部，意識逐漸清醒；當迷走神經的反應結束，血壓和心跳就會恢復正常，能正常起身活動。

劉中平醫師指出，不像心律不整、貧血或腦部病變等可透過檢查發現蛛絲馬跡，迷走神經性昏厥通常並無任何的結構性異常，做腦波、抽血、心臟超音波都查不出問題。「這就是麻煩之處，突然讓人整個昏倒在地上，但過一下清醒之後，好像又沒發生什麼事情，醫師很難檢查出原因。」

醫：迷走神經性昏厥多屬良性 但「這些情況」應警惕

劉中平醫師指出，迷走神經性昏厥大多屬於良性，不會有神經和腦部的損傷，但昏倒當下發生跌撞可能造成外傷，偶爾也會伴隨短暫的尿失禁或抽搐。且這類昏厥很可能在相似情境重複發生，但可透過調整情緒與活動，避免不必要的緊張、降低復發。預防措施包括，應避免情緒波動過大，適當坐下或蹲下，不要長時間久站或曝曬。平時也要維持足夠水分攝取，流汗多時補充電解質和鹽分，感覺快暈倒時可蹲下、握拳避免失去意識。

另外，部分病態性的昏厥例如心律不整、姿態性低血壓或腦部疾病，也可能被情緒引發，而被誤以為是迷走神經性昏厥。劉中平醫師提醒，若是第一次發生昏倒，或昏厥情況反覆出現，務必盡快就醫檢查，排除潛藏更複雜的腦部或心臟疾病，以免延誤病情。

