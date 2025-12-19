韓星玉澤演也愛的米香滋味！晶泉丰旅入住就送初霧純米吟釀

冬季限定「從心．澄淨」2天1夜住房專案，雙人同行每晚5220元起。晶泉丰旅提供

記者徐力剛／台北報導

近期氣溫漸涼，最適合來場說走就走的輕旅行，享受溫泉、美食度過愉快假期時光，晶泉丰旅推出全新「從心．澄淨」2天1夜住房專案，雙人成行每晚5220元起起，除了能親自進行初霧純米吟釀搭配酒粕手作皂體驗外，還能欣賞藝術家的療癒系藝術展，讓身心都富足。

晶泉丰旅與霧峰農會酒莊合作，入住送「初霧純米吟釀」。晶泉丰旅提供

全新「從心．澄淨」住房專案，旅人入住就送霧峰農會酒莊的「初霧純米吟釀」，韓星玉澤演日前曾於社群平台公開分享它充滿米香的質樸滋味，現場體驗酒粕手作皂DIY課程，盡享專屬悠閒時光。夜晚沐浴在北投晶泉丰旅的天然白磺泉中，細緻泉質與獨特氣息，讓人身心都放鬆。礁溪晶泉丰旅則以溫潤的碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」的稱號。

北投晶泉丰旅駐村藝術「晶彩．印記」特展。晶泉丰旅提供

晶泉丰旅延續「文化療癒 × 在地美學 × 旅宿體驗」核心理念，持續推動駐村藝術計畫。2026年第一季，北投晶泉丰旅邀請水彩藝術家 洪東標，以台灣在地山林與泉煙為靈感，透過暈染與層疊筆觸捕捉光影、霧氣與濕潤空氣的微妙變化，呈現自然風貌與旅宿記憶，帶領旅人欣賞視覺與感官交織的「晶彩·印記」特展。

礁溪晶泉丰旅邀請旅美藝術家杜盈蓓策劃「共織．織心」個展。晶泉丰旅提供

礁溪晶泉丰旅邀請旅美藝術家杜盈蓓（Beverly Tu）策畫「共織·織心」個展，結合針織、布料與複合媒材，以繽紛色彩與立體律動呈現情感波動，展覽透過懸吊服裝與館內場景呈現，讓旅人感受當代織品藝術的奇幻柔美。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！