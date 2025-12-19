韓星玉澤演也愛？ 晶泉丰旅湯泉冬旅送「初霧」及酒粕手作皂DIY！



晶泉丰旅推出冬季限定「從心．澄淨」，結合溫泉、酩釀與藝術體驗，打造冬日療癒小旅行。圖／晶泉丰旅提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

氣溫持續下降，溫泉小旅行的熱度大增，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」，於礁溪及北投設點，趁勢推出「從心．澄淨」住房專案，延續之前與霧峰農會酒莊的合作，贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，搭配酒粕手作皂體驗，讓遊客在冬季泡湯的季節中，可以對這溫暖陪伴「歷酒銘心」。同時，飯店也邀請到藝術家洪東標與杜盈蓓分別於北投與礁溪兩館策劃療癒系藝術展，以溫暖交織色彩的藝術創作與旅人共享湯泉、酩釀與藝術光影。專案即日起開放預訂，雙人成行每晚5,220元起，官網訂房時還有高鐵優惠，年底前入住可享78折起。









晶泉丰旅延續與霧峰農會酒莊合作，於「從心．澄淨」專案中贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，以細緻清香陪伴冬日旅程。圖／晶泉丰旅提供



韓星玉澤演日前曾於社群平台公開分享它充滿米香的質樸滋味，在社群上 PO 出「初霧」的身影，想和「玉澤演」來場同款體驗嗎？晶泉丰旅所推出的「從心．澄淨」住房專案，讓您可以隨著米香、酒香而來，將附贈霧峰農會酒莊生產的「初霧純米吟釀」外，還規畫了酒粕手作皂體驗，在物盡其用的永續概念下、做一份呵護肌膚的冬日禮物。









北投晶泉丰旅，享受白磺泉療癒與冬季藝旅體驗。圖／晶泉丰旅提供



北投晶泉丰旅所提供的天然白磺泉，有著細緻的泉質以及獨特的氣息，可以促進身心循環、舒緩筋骨。礁溪晶泉丰旅則以澄澈溫潤的碳酸氫鈉泉著稱，擁有「美人湯」的美譽，讓肌膚在冬日仍保持水嫩。







北投晶泉丰旅邀請水彩藝術家洪東標駐館展出「晶彩．印記」特展。圖／晶泉丰旅提供







北投晶泉丰旅 2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸描繪台灣山林晨霧與光影流轉，呈現自然與旅宿交織的靜謐記憶。圖／晶泉丰旅提供







礁溪晶泉丰旅於2026年第一季邀請旅美藝術家杜盈蓓策劃「共織．織心」個展。圖／晶泉丰旅提供







礁溪晶泉丰旅於2026年第一季 旅美藝術家杜盈蓓「共織．織心」個展，作品「Twins」以針織結合彩繪鬆緊帶，轉化過剩輔料為藝術媒介，探討勞動與情感的當代美學。圖／晶泉丰旅提供





另外,晶泉丰旅以「文化療癒 × 在地美學 × 旅宿體驗」為核心，持續推動駐村藝術計畫。2026年第一季，北投晶泉丰旅邀請知名水彩藝術家洪東標，以台灣在地山林與泉煙為靈感，透過暈染與層疊筆觸捕捉光影、霧氣與濕潤空氣的微妙變化，呈現自然風貌與旅宿記憶，帶領旅人欣賞一場視覺與感官交織的療癒的「晶彩·印記」特展。礁溪晶泉丰旅則邀請旅美藝術家杜盈蓓(Beverly Tu)策畫「共織·織心」個展，結合針織、布料與複合媒材，以繽紛色彩與立體律動呈現情感波動，展覽透過懸吊服裝與館內場景呈現，讓入住旅人感受當代織品藝術的奇幻柔美與情緒張力，深化旅客對場域的感知與品牌記憶。





