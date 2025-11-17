韓星玉澤演分享日常帶紅觀光 中市籲應尊重不打擾

（中央社記者趙麗妍台中17日電）韓星玉澤演近期在台中拍戲，常在網路分享台中美食、景點，掀起觀光熱潮。台中市議員張芬郁認為市府應把握機會行銷。中市府說，已分享美食訊息，籲應友善對待，尊重不打擾。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨籍市議員張芬郁表示，韓國藝人玉澤演近期在台中拍戲，他常在網路社群IG分享日常，探索台中的景點、美食，意外掀起台中觀光熱潮，粉絲更敲碗推出「玉澤演台中地圖」。

張芬郁指出，這是「天上掉下來的禮物」，市府是否掌握這股熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

民進黨市議員陳雅惠要求市府重視在地文化與觀光動線整合，從基層商圈到特色社區都要一起帶動，讓旅客不只拍照就走，而是願意留下來消費、深入體驗。

市長盧秀燕表示，知道玉澤演在台中。交通局長葉昭甫說，有贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。

新聞局長欒治誼指出，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，希望劇組能夠在台中順暢通行，基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府也呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。（編輯：李淑華）1141117