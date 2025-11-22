韓星玉澤演罕見喊話別偷拍 盧秀燕呼籲市民尊重隱私
最近因為拍戲來台灣Long stay的南韓男子偶像組合2PM成員玉澤演，昨在脆(Threads)上發文，內容竟然是「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，雖然玉澤演沒有透露到底是誰未經同意偷拍，但此事還是引發粉絲熱議。台中市長盧秀燕也特別在脆上發文呼籲市民，如果巧遇明星，請不要偷拍。
36歲的玉澤演，是南韓知名的人氣歌手與演員，曾經在綜藝節目《我們結婚了 世界版》中和台灣藝人鬼鬼吳映潔扮演假想夫妻，在台灣也有眾多粉絲。他最近在台灣拍戲，經常也在台中活動，昨天玉澤演在個人Threads上，罕見的以繁體中文發文，寫著「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」引發關切。
台中市長盧秀燕得知後，趕緊在Threads發文喊話表示：很榮幸有許多國際級大明星到訪台中，但明星到訪就像所有旅客一樣，希望能自在、安心享受台中的美好，而且「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍」，這才是台中人最誠摯、最友善的待客之道，期盼大家能共同守護貴客的隱私與安全。
