韓星神隱6年！現身鬆口曝「重擊癱瘓」崩潰真相

吳承煥分享復健的心路歷程。（圖／翻攝自위라클 WERACLE YouTube）





韓國前籃球員吳承煥，後轉行當演員，近日在網路節目中透露，6年前事業上升期不幸發生意外，導致他癱瘓得坐輪椅，後以TikTok網紅直播主「Wooni」身分重返大眾視野，坦言在幕前會刻意隱藏生病狀態，避免露出輪椅，不想利用生病的事情製造話題。

吳承煥近日現身網路節目《WERACLE》，首度公開6年前的事故經歷，在某一次冬季工作結束回家的路上，他途經社區結冰花圃時意外失足滑倒，後腦與頸部嚴重受創，導致頸椎第5、6節受損，受傷後趕到世界崩塌：「我的人生發生翻天覆地的轉變。」

吳承煥坦言，重傷後他關閉內心世界、與世隔絕，並且抗拒復健，整整1年不斷思考著：「我能這樣活下去嗎？」好險父母親成為他的精神支柱，鼓勵他不要放棄，繼續嘗試復健，看看能康復到什麼程度；目前右腳已經恢復到理想，左腳仍處於癱瘓狀態。



