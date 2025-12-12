韓星私服大公開！BLACKPINK Rosé、全智賢、aespa Karina都在穿？韓國爆紅運動品牌推薦清單





從機場時尚到日常穿搭，明星們的私服一直是引領潮流的風向球，特別是兼具舒適度和時尚感的運動休閒風格，更是受到偶像的青睞。她們不僅帶動了全球時尚，更讓許多韓國本土的運動與設計師品牌一夕爆紅。以下就為大家揭秘韓星私服都在穿的韓國爆紅運動品牌，下次去韓國時就能入手明星同款！

韓星私服最愛穿的運動品牌：Andar

廣告 廣告

被譽為「韓版平價 Lululemon」的Andar，專注於提供高性能機能與時尚設計兼具的產品，最大特色是採用如萊卡認證的黑標面料，並針對亞洲女性身形設計出高度修飾且舒適的剪裁，如熱銷的 Air Cooling 涼感瑜伽褲，能有效提臀收腹且避免尷尬線。品牌強大的明星陣容更是其成功的關鍵，不只有韓國國民女神全智賢擔任品牌代言人，人氣女團 MAMAMOO 和 ITZY 也曾與品牌合作，自然就能引起搶購熱潮。

韓星私服最愛穿的運動品牌：MLB

幾乎全韓國明星都愛穿的MLB可以說是國民品牌，無論是機場穿搭、舞台私服還是私下出門，你都能看到眾明星穿著 MLB 的帽T、老帽和球鞋，可以說是韓星人手必備的單品，品牌設計雖然跟著頂級韓流明星走，但價格卻非常親民，比起動輒上萬元的精品，MLB 的單品是人人都能輕鬆入手，讓你不需要花大錢，也能立刻擁有跟 BLACKPINK、EXO 這些偶像一樣的潮流單品。

韓星私服最愛穿的運動品牌：Nylora

Nylora 由韓籍設計師 Carolyn Jang 於 2017 年在美國創立，但其設計風格深受現代韓國簡約美學的影響，整體注重乾淨的線條，及米白、灰、黑、大地色系等中性的色調，單品看起來更像時裝而非單純的運動服。Nylora強調從健身房到咖啡廳、從居家到外出都能無縫銜接的穿搭，就連BLACKPINK Rosé 都曾在她的私服和社交媒體上分享過 Nylora 的單品，特別適合追求低調質感和知性美的消費者。

韓星私服最愛穿的運動品牌：XEXYMIX

XEXYMIX在瑜伽褲、緊身褲和健身服飾領域非常受歡迎，核心優勢在於巧妙融合了高機能性面料與美型修身的剪裁。品牌設計不僅強調面料的高舒適度與貼合性，確保在運動時能穩定身體並極致伸展；更透過精心剪裁，如高腰設計提供腹部支撐、V型提臀線條打造蜜桃臀視覺效果，以及完美修飾腿部線條，除此之外，還有高爾夫系列和跑步系列，以滿足各種運動場景的需求。‘

韓星私服最愛穿的運動品牌： Mulawear

近年迅速竄紅的Mulawear是有著「最美整形範本」的高允貞私下最愛的品牌，品牌核心理念為所有享受身心健康生活的人打造服飾，強調隨時隨地都能保持舒適與時尚，產品主打高強度彈性、高透氣性布料，能快速排汗且伸展無礙，提供絕佳的親膚感和平滑柔順的穿著體驗。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

