韓星胸部整形填充物竟位移！慘變「四個胸部」

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韓星李世映11日透過個人YouTube頻道發布影片，首度公開討論胸部整形的完整經歷。她表示，完成隆乳手術後整個人變得更加自信，穿衣風格也隨之改變，從原本偏好保守的U領設計，轉而主動尋找V領款式服裝。她坦言手術確實讓自己在穿搭方面擁有更多選擇機會。

然而，李世映接受隆乳手術的主要原因，實際上源於先前填充物療程的嚴重副作用。她詳細回憶當時情況，表示施打胸部填充物後，在運動過程中胸部遭受撞擊，導致填充物開始逐漸擴散並發生位移現象。填充物不僅改變原有胸型，更一路移動至肋骨及腋下附近區域。

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最令人震驚的是，李世映形容填充物位移後的外觀變化：「打完胸部填充物之後，填充物一路跑到肋骨的位置，所以我看起來就像有4個胸部一樣。」這種異常情況迫使她尋求醫療協助，接受填充物移除療程。不過，在清除過程中胸部形狀受到進一步影響，無法恢復理想外觀，最終決定透過隆乳手術改善問題。

儘管手術結果令她滿意，李世映仍強調不希望因自己的經驗而鼓勵所有人接受整形手術。她指出隆乳實際上是比外界想像更為複雜的大型手術，如果能重新選擇，會優先嘗試胸部彈性管理等其他非侵入性方式。

李世映藉此機會提醒大眾，在考慮任何醫美或整形療程前，務必充分了解可能面臨的風險與副作用，經過審慎評估後再做決定。她的分享為整形美容產業敲響警鐘，提醒消費者重視手術安全性。

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