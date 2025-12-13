韓星裴智妍喜愛甜點MilkyShop焦糖奶油夾心餅登台 即日快閃開搶

記者莊淇鈞／綜合報導

韓星裴智妍是《MilkyShop 焦糖奶油夾心餅》代言人。（圖／豆府提供）

引爆韓國甜點界話題的排隊神品正式登台！台灣連鎖餐飲集團─豆府股份有限公司，宣布獨家引進韓國超人氣伴手禮《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》。這款夾心餅不僅是首爾聖水洞最熱門的「現象級甜點」，更在韓國社群媒體上引發瘋傳，被譽為是「甜點界的愛馬仕」，成為年度韓國控們韓國旅遊必購的夢幻甜點，品牌代言人Netflix《單身即地獄4》的裴智妍更是《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》的鐵粉。

廣告 廣告

MilkyShop 焦糖奶油夾心餅。（圖／豆腐提供）

《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》能被譽為「甜點界的愛馬仕」，關鍵就在於酥脆、濃郁、不甜膩的層次口感。極致酥脆的夾心餅採用經典的法式花邊餅乾，口感酥香，搭配上外層的迷人焦糖，帶來豐富的咀嚼感。香濃滑順的厚實內餡則是使用韓國當地鮮奶製成的濃郁鹹奶油，加上滑順焦糖的完美融合。帶有苦甜風味焦糖，搭配奶油的濃厚奶香與一抹鹹味，讓整體風味達到完美的平衡，甜而不膩，讓人忍不住一口接著一口。

Netflix《單身即地獄4》影集中，被譽為「天堂島首選」、「健康版TWICE Sana」的裴智妍更私心分享，將夾心餅冷凍享用，焦糖奶油內餡口感近似綿密的冰淇淋，搭配酥脆的餅乾，層次感更加豐富，絕對是追劇或下午茶的最佳選擇。

本次由豆府餐飲集團獨家引進的《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》，保證是韓國官方原裝進口，讓台灣甜點控再也不必飛韓國，就能享受到與當地零時差的美味。為確保消費者能品嚐到最新鮮的美味，全程採用冷凍低溫配送，從韓國聖水洞到消費者手中，每一個環節都嚴格把關，完整鎖住焦糖奶油的極致風味。豆府也表示，為讓全台消費者都有機會品嚐到《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》好滋味。

全台首間官方快閃甜點店直接進駐集團經營的購物商城，12月11日正式開賣！豆府更攜手集團旗下韓式燒肉品牌《姜滿堂》推出超值加碼活動，凡購買一盒《MilkyShop焦糖奶油餅》，即隨盒附贈總價值 $810 元的《姜滿堂》人氣料理兌換券乙張，內含秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、韓式烤糖餅，從牛肉、豬肉到甜點通通有，讓消費者可以體驗韓式燒肉的極致饗宴，全台僅限量2,500盒，數量有限，想品嚐韓國爆紅焦糖奶油夾心餅的消費者，務必先搶為快！

更多三立新聞網報導

新莊賓士猛撞路邊機車後逃逸 離譜瞬間畫面曝光

東區渣男不願分手！軟禁女友強拍裸照＋性虐待 被依強制性交起訴

命大！北市男登山摔落龍門谷 受困2天沒吃沒喝今晨獲救

新北賓士猴毒駕連撞4車釀1騎士重傷命危 殺人未遂判刑6年

