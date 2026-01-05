韓星遭爆逼看後座親熱！毀滅式控訴後韓媒嘆：慘了

娛樂中心／杜子心報導



南韓綜藝圈再掀震撼彈，曾以《我獨自生活》走紅、拿下百想藝術大賞的諧星朴娜勑，從職場糾紛一路燒到私生活，爭議一波未平一波又起。朴娜勑繼去年底被前經紀人指控職場霸凌、非法醫療與費用未付後，近期再被爆出更具爭議性的指控，讓韓媒直言她「幾乎沒有喘息空間」，已達形象回不去的程度，多年累積的親民形象恐怕難以回頭。朴娜勑也已宣布無限期暫停演藝活動，全面退出多個常駐節目，演藝生涯幾近停擺。





前經紀人指控朴娜勑（如圖）竟在他行駛中的車輛後座，與一名男性友人發生親密行為，讓坐在駕駛座的前經紀人被迫目睹全程。（圖／翻攝自＠wooju1025 IG）

根據韓媒《Channel A》披露，朴娜勑的前經紀人已於 2025 年 12 月向首爾地方雇用勞動廳提出正式申訴，指控某次由前經紀人負責駕駛車輛時，朴娜勑竟在行駛中的車輛後座，與一名男性友人發生親密行為，讓坐在駕駛座的前經紀人被迫目睹全程，感到極度不適。前經紀人進一步指出，當時車輛仍在道路上行進，自己在無法迴避的狀態下，遭到視覺與聽覺上的強迫干擾，讓正在行車的經紀人飽受驚嚇，險些釀成交通事故，事件性質也因此從單純合約糾紛，升高為權力濫用與職場界線爭議。

朴娜勑（如圖）目前反控前經紀人恐嚇未遂與業務侵占。（圖／翻攝自＠wooju1025 IG）

面對連環爆料，朴娜勑方面並未全面否認，而是選擇交由司法處理，她先前已透過影片發表「最後立場聲明」，強調此事並非私人情感問題，將捍衛名譽到底，隨後便全面噤聲，僅配合警方調查。據了解，前經紀人已向法院申請假扣押朴娜勑位於梨泰院的不動產，同時控告特殊傷害、職場霸凌、性騷擾、代開處方與費用侵占等多項罪名；朴娜勑則反擊控告對方恐嚇未遂與業務侵占。警方透露，目前與她相關的案件已累積 7 起，相關調查仍在進行中，風暴短期內恐難平息。

