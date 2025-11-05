韓星都在戴的「貓耳毛帽」5款推薦：Karina、V、張員瑛同款千元入手，時髦女孩秋冬必備

aespa隊長Karina近日為代言品牌MLB盡責帶貨，示範了新款式的「貓耳毛帽」，立刻掀起一波熱搜和代購熱潮！其實這幾年以動物耳朵形狀為靈感的帽子款式已經受到許多關注，其中貓耳形狀最適合作為入門款，不論男生、女生都能駕馭，隨著韓星們紛紛在舞台、私服中戴上喜歡的貓耳毛帽，現已成為了時髦女孩秋冬必備的時尚單品，如果你也正想嘗試看看「貓耳毛帽」的話，以下幾款推薦給你。

貓耳毛帽5款推薦

MLB貓耳針織毛帽紐約洋基隊

Karina在Instagram上示範的就是這款MLB新推出的貓耳針織毛帽，厚實的毛線材質可以營造出頭包臉的視覺效果，由於Karina戴起來實在太可愛了！貼文發出後立刻成為熱搜單品，同款還有推出許多顏色，台灣也能夠買到，售價1,290元學生族群也可輕鬆入手。

VARZAR條紋勾針貓耳毛帽

許多K-Pop愛豆包括NingNing、Wonhee、宋雨琦、章昊……都曾經戴過這款粗勾針條紋貓耳毛帽，為來自韓國小眾帽飾品牌VARZAR的設計，手工製作有著柔軟、溫暖的優點，廓型戴起來非常可愛！金泰亨V的貓耳毛帽推測也是同款。

Fallet貓耳毛帽

韓國品牌Fallet是當地大學生們的心頭好，休閒、可愛和繽紛的風格特別具有親和力，除了服裝之外，他們家的帽子配件也很受到歡迎，像是這款貓耳毛帽便曾被張員瑛給欽點，毛絨絨的馬海毛材質更顯軟萌。

Fila貓耳針織毛帽

運動品牌Fila推出的貓耳針織毛帽也是很好入手的選擇，耳朵部分剪裁比較尖、立體，像隻小貓活靈活現，簡約又能凹造型，此款毛帽正反有不同的Logo刺繡，隨著心情轉換兩面都可以戴！

KNWLS貓耳毛帽

英國新銳設計師品牌KNWLS以解構服裝、帥氣狂野的風格，獲得眾多明星、造型師的喜愛，Jennie私下也是品牌的小粉絲，其中KNWLS推出的這款貓耳毛帽則是品牌的爆款單品之一。

