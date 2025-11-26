韓星都穿什麼羽絨衣品牌？盤點10個明星同款羽絨外套：金智媛、朴寶劍、金冬天…跟著入手不踩雷

多虧近年來各時尚品牌的設計改革，以及眾多名人的愛用，羽絨衣早已沒有了過往老氣臃腫的印象，反而成為冬季日常與旅遊必備的時尚單品！2025年冬日才剛開始，編輯已經收集了10個韓星們2025年最新示範的羽絨外套穿搭造型，而大家都選擇什麼品牌呢？想入手時髦羽絨外套的你，不妨參考看看：

盤點10個韓星同款羽絨外套：

aespa Karina：MLB

aespa Karina自從宣布成為MLB代言人後，經常在社群帶貨，繼上回掀起「貓耳毛帽」的熱潮後，她在私服中所穿的MLB羽絨外套又帶起一波話題，此款內裡鴨絨填充輕量保暖，微亮面的表層拍起照來特別上相！

aespa Winter：New Balance

aespa另一名成員Winter金冬天則是身為韓國New Balance的代言人，她在形象中穿著的羽絨外套，同樣是採用短立領、短版設計，放大的絎縫格更具現代風格，銀色款式亮眼吸睛，因冬天的演繹而獲得非常高的人氣，黑色款式則是最基礎百搭。

idle曹薇娟：Lululemon

idle成員曹薇娟MiYeon的羽絨衣造型簡單又溫暖，是大家都可以輕鬆複製的穿搭，她以Lululemon的羽絨外套搭配牛仔褲，即完成冬季日常的裝扮，淡淡的亞麻色調比起單純的白色款式更具層次感。

張員瑛：EIDER

代言女王張員瑛的所代言的品牌橫跨各大領域，其中戶外服飾品牌EIDER也是其中之一，日前張員瑛於品牌活動上，便示範了新款式羊絨填充羽絨服，外型跳脫了羽絨一格一格的傳統設計，而是以平滑的表面搭配蓬鬆廓形，最可愛的部分是那充滿空氣感的蓬蓬領子！

朴寶劍：The North Face

朴寶劍為韓國The North Face的代言門面之一，他在形象畫報與品牌活動上皆演繹了多款羽絨服的新設計，不過私下他則Pick了一款特殊的紫色調拼接連帽款式，一般人駕馭起來就稍顯困難，編輯更推薦The North Face其他多樣配色，以及適合酷酷女孩們的短版款式。

idle Minnie：Raive

idle成員Minnie為韓國小眾品牌Raive演繹輕鬆休閒的羽絨外套造型，這款深棕色調款式較為少見，也很凸顯質感，是今年冬天也不能錯過的美拉德風格！

V金泰亨：Snow Peak

2025年代言大爆發的V金泰亨，為戶外生活品牌Snow Peak所拍攝的全新形象一釋出便引發討論，其中他所穿著的羽絨衣也成為粉絲們搜尋目標，兼具機能與潮流風外型的設計，還可以兩面穿！男生、女生都能嘗試。

邊佑錫：Discovery

邊佑錫和高允貞一齊擔任韓國服飾Discovery的代言人，如果你在尋找的是歐爸長版羽絨大衣的話，邊佑錫這件同款推薦給你！穿上不只一秒化身韓國帥氣歐爸，保暖效果更加倍。

金智媛：Duvetica

義大利戶外風格品牌Duvetica以羽絨服聞名，早已低調吸收了許多名人粉絲，而在韓國品牌有了金智媛歐膩的加持，提高不少知名度，在Duvetica的羽絨服設計當中，可以看到更多顯現女性特質的細節，喜歡腰身的款式特別推薦。

Nana：國家地理服飾

Nana林珍娜在廣告中所穿著的國家地理服飾頂級羽絨系列，則推薦給準備前往寒冷或極端氣候地區旅遊的朋友們，不僅具有專業級保暖功能，穿起來也足夠美型，即便包緊緊也絕對能夠拍出美照！





