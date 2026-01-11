韓星降臨大巨蛋「禁相機」 男與保全拉扯被趕走

本次頒獎典禮規定禁止攜帶相機，卻有男子不聽勸告，仍拿出相機拍攝，當場遭保全人員制止並帶離現場。（圖／Threads@sugarsweet210授權提供）





南韓音樂頒獎典禮昨晚10日在台北大巨蛋正式登場，眾多韓星來台演出，粉絲在台下看得目不轉睛。不過，本次頒獎典禮規定禁止攜帶相機，卻有男子不聽勸告，仍拿出相機拍攝，當場遭保全人員制止並帶離現場，事後還在場外大聲叫囂。

男子因攜帶相機遭保全發現，隨即被要求離場。過程中雙方一度拉扯，引發周遭關注。保全隨後將相機收走，男子被帶到場外後情緒激動，不斷大聲抱怨。

男子與現場工作人員一來一往爭執不休，因情緒失控，再次引來保全關切。由於本次頒獎典禮明文規定禁止攜帶相機，仍有觀眾不聽勸告，最終不僅無法繼續觀賞演出，還被請出場外。



