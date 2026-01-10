韓星雲集台北大巨蛋 CORTIS奪獎台成員中文謝歌迷

（中央社記者王心妤台北10日電）韓國金唱片頒獎典禮今晚在台北大巨蛋登場，共有3.3萬名歌迷同樂，主辦單位特別在後台準備滷味、珍珠奶茶等小吃，CORTIS獲新人獎後，台灣成員JAMES也以中文感謝歌迷。

歌后蔡依林今晚擔任頒獎人，並將新人獎頒發給男團CORTIS跟韓團ALLDAY PROJECT，蔡依林先以韓文、英文問好並自我介紹，接著以中文說，新人就是會擔心自己表現不夠好，但只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到。

CORTIS領獎後，台灣成員JAMES（趙雨凡）率先以中文表示，「大家好，這是2026年第一次收到的獎，真的很感謝大家的支持，謝謝。」成員嚴成玹、金主訓、安乾鎬、MARTIN也感謝粉絲們的支持。

許光漢擔任頒獎人前，正巧坐在女團LE SSERAFIM成員中村一葉跟恩採中間，也被點名跳撒嬌舞，讓現場尖叫聲不斷。許光漢今晚以韓文表示，「歡迎大家來到台北，台北有很多好吃的美食，Please enjoy。」

許光漢也分享，前半段嘗試「撒嬌舞」的挑戰，就展現出「粉絲跟藝人不是在舞台的兩邊，而是一起參與完成同個瞬間」的K-Pop魅力，能參與金唱片是榮幸又開心。

Stray Kids今晚獲得最佳專輯獎，他們的演唱會電影Stray Kids：The dominATE Experience將於3月在台灣上映。他們此次也帶來新歌Divine、Do It、CEREMONY演出，又唱又跳將活動氣氛帶到最高潮。（編輯：張銘坤）1150110