韓星齊聚港都！周末頒獎偶像抵台 粉絲熱情接機

大批粉絲湧入小港機場，熱情接機。（圖／東森新聞）





亞洲明星盛典週末在高雄世運主場館盛大舉辦，第一批韓星、韓團以及工作人員在4號下午搭機抵達小港機場，包括韓國男女混團ALLDAYPROJECT、火辣女團KISSOFLIFE，以及韓星秋泳愚等巨星。很多粉絲手持應援手板卡位，甚至有人小港機場清晨5點剛開門就來了，而這也帶動高雄住房率，各大飯店週末幾乎一房難求。

韓國女團KISSOFLIFE火辣現身高雄小港機場，團長Julie走在最前面，粉絲激動吶喊。

粉絲：「NATTY！NATTY！」Julie熱情回禮，BELL、NATTY跟HANEUL（哈娜兒）也隔空與粉絲互動。其他團體的人氣也相當高。

粉絲：「Annie！Annie！」

男女混團ALLDAYPROJECT剛走出通道，粉絲同樣沸騰，趙旴燦靦腆揮手比愛心，讓粉絲瞬間頭暈心跳。出了機場門口也是一陣騷動。

粉絲：「喔！喔！真的是他們！啊啊啊啊啊！」

新生女團MEOVV幾乎全團深色裝扮，ANNA的粉絲非常激動。

粉絲：「ANNA！ANNA！ANNA！HEART！ANNA HEART PLEASE！」

另外演員秋泳愚，以及韓國樂團QWER也相繼抵達小港國際機場，全都是為了這週末以K-pop、韓劇為主題的盛事──亞洲明星盛典。本周六、日將在高雄世運主場館舉行，4號下午第一批韓星、韓團與工作人員率先抵台，粉絲怎麼可能放過這近距離一睹偶像的大好機會。

粉絲 vs 記者：「我們5點就到了，小港機場剛開門我們就到了。（哪邊來的？）台中。（你們要等哪一團？）ALLDAYPROJECT。（等誰呢？）ATEEZ！ATEEZ！」

手板、明星形象娃娃、明星小卡，一個都不能少。港都眾星雲集，也帶動整體住房率。

飯店行銷公關部經理劉佳貞：「像是今天到這週日的住房率，大概都落在9成多，甚至有些日期將近滿房。」

福華、福容以及萬豪等飯店，這週末住房率幾乎都達9成以上。福容順勢推出持票根飲品買一送一，福華則推出持票根用餐9折。粉絲蜂擁高雄參加亞洲明星盛典，也順勢推升觀光商機。



