韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動

IU 5日在大批粉絲迎接下出關，360度放送愛心和揮手。（孫伊萱攝）

朴寶劍5日抵台在機場親民收信。（孫伊萱攝）

惠利5日在機場親民靠近群眾，收下禮物和信件。（孫伊萱攝）

潤娥才剛在台北辦完粉絲見面會，不到半個月於5日再度來台。（孫伊萱攝）

舒華5日一回台就脫下外套拿在手上。（孫伊萱攝）

韓頒獎典禮AAA今在高雄世運主場館登場，5日第二批人馬、超過20組藝人抵台，小港機場清晨5點未開門即湧現粉絲，粗估現場湧入超過2000人，是小港機場人數最多的一次，主辦方也全副武裝應對，動員近百人力，網上一度傳出機場大門被擠壞，不過藝人抵台前已修復。

第一個班機首先登場的是，擔任典禮隔天ACON音樂祭主持人的i-dle台灣成員舒華和演員李濬榮，女團LE SSERAFIM接續登場，最後則是由張員瑛和安俞真率領IVE現身，一口氣見到多位女神，讓粉絲直呼「現場空氣都變得香香的」。

大約1個半小時之後，第2個班機抵達，集結男團Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、TWS，以及朴寶劍、李俊昊、崔代勳、姜有皙、朴允浩、IU、惠利、潤娥、金裕貞、文素利、車珠英等多位演員，現場尖叫聲停不下來。

朴寶劍和惠利更是親民地走向守候已久的粉絲收信和禮物，差點掀起暴動，IU一登場則是全場瞬間爆出整齊劃一的「IU！IU！IU！」應援聲，她也360度放送愛心和揮手，不論粉絲、媒體甚至機場工作人員全都照顧到，誠意十足。

另外，男團CORTIS與TWS皆為出道後首度訪台，前者由在台灣長大的JAMES（本名趙雨凡）在最前方領軍出場，成為全場焦點之一，後者則是「六缺一」抵台，大陸成員韓振因健康因素臨時缺席，而Stray Kids成員Lee Know則因腳傷由工作人員推著輪椅現身。

至於日本男神佐藤健，因班機時間晚其他韓星約半小時，壓軸登場，他即使黑帽、黑色口罩包緊緊，仍難掩男神氣場。