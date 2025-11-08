韓星「極樂畫面」手滑上傳！女性芳名「全帶價」下場曝
娛樂中心／李汶臻報導
39歲南韓音樂劇演員金駿永（김준영） 近年來憑藉演出音樂劇《拉赫曼尼諾夫》及話劇《莫札特傳》等作品吸粉無數，憑藉精湛演技人氣急速攀升。豈料，他日前卻因在IG私帳手滑上傳一張照片，捲入聲色場所疑雲。他事後急刪照片並發布道歉聲明，但仍遭公司和所有劇組大動作切割。韓國警方也介入調查此案，金駿永是否犯法仍有待釐清。
金駿永日前疑似將「極樂畫面」手滑上傳私帳，引發韓網暴動。（圖／翻攝畫面）
金駿永2024年剛結束日本巡演，事業正值巔峰時期的他，日前卻爆出極樂私生活醜聞。事件源自於一張他自己主動上傳到IG私帳的照片，白紙上用黑色字體寫滿女性名字，名字後面還有對應的金額價碼。畫面流出後在韓網引發熱議，有網友認為紙張疑似「陪酒價目表」，質疑金駿永涉嫌進出聲色場所，而有關該場所涉及非法性交易、飯局陪酒」等項目的傳聞更是甚囂塵上。
對此，金駿永經紀公司原先馬上出面否認，表示「金駿永並無涉及任何非法行為」，但韓網依舊罵聲一片。事隔多日，金駿永直到昨（7日）才在IG上傳道歉聲明，開頭提到因自己的私事，讓許多人失望並受到傷害，對此深表歉意。他也鬆口認錯，表示「無論是否涉及違法，都是因為我自身認知不足而作出了不當的行為。這是沒有任何藉口的錯誤，一切責任都在我」。
而他所屬經紀公司的態度也大轉向，不同於最開始的極力否認，公司公告與藝人金駿永解約，並正式宣布金駿永將退出其參演的所有作品。此外，針對涉事店家是否有非法性交易等情事，韓國警方也已介入調查，至於金駿永是否有犯法，後續仍有待進一步釐清。
韓星金駿永7日上傳道歉聲明，宣布與經紀公司解約並退出所有劇組。（圖／翻攝自IG@jjun___0）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：韓男星爆「極樂畫面」手滑傳私帳！女性芳名「全帶價碼」警介入調查
