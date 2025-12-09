韓星Jessica訪台吃火鍋 笑喊每次調醬料都緊張

（中央社記者王心妤台北9日電）韓星Jessica今天來台出席品牌記者會，不時穿插中文回應，她受訪透露平時有跟朋友練習說中文；這次來台灣有吃火鍋，每次站在醬料台前都很緊張，因為不知道調出來味道如何。

Jessica（鄭秀妍）此次出席髮品活動分享曾做過最麻煩的造型，像是拍Wonderland和Beep Beep的MV時漂成淺金髮，「當時漂髮花了好久時間，我的頭皮完全不開心。」她也分享參加中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」時壓力很大，雖然沒有壓力大到掉髮，但會透過跟家人朋友聊天紓壓。

活動上Jessica不時以中文回應，她以英文表示，「平時有跟朋友練習一點點。」Jessica每次來台必吃火鍋，但笑說每次站在醬料區仍會很緊張，「因為不知道調出來會怎樣，所以每次吃的都不一樣，但昨天調得很好吃，有加陳醋。」

Jessica明年準備展開新的巡迴演唱會Reflections，很期待再度來台，她說：「我希望很快就能再回來，謝謝你們總是讓我感受到被愛、被歡迎，我迫不及待想再見到大家。」至於如何迎接耶誕節，她表示，若能放假就是最好的禮物。（編輯：張雅淨）1141209