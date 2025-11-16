韓星Nana家中遇搶匪 制伏歹徒後受傷送醫治療

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國警方今天表示，女團After School前成員Nana家中遭歹徒闖入搶劫，Nana在制伏歹徒過程中受傷，目前正在醫院治療。

法新社報導，警方表示，這名30多歲的男子於昨天清晨闖入Nana的住所，隨後在她與母親合力制伏下被逮捕。

韓聯社報導，這名34歲的名人及其母親因此受重傷並一度失去意識，目前正在醫院接受治療。

九里警察局一名員警告訴法新社，這名歹徒闖進Nana位於首爾郊區的住所，企圖竊取財物。他補充說，這名嫌犯已被拘留，面臨加重竊盜罪的指控。

根據韓聯社報導，Nana在試圖脫險的過程中，遭受身體上的傷害。Nana的母親已經恢復意識，她們兩人目前都需要接受治療和充分休息。

Nana所屬經紀公司尚未回應法新社的置評請求。

Nana於2009年以女團After School成員身分出道，隨後轉型為演員，並在多部電視劇中擔任主要角色。（編譯：陳昱婷）1141116