韓星nana遭持刀搶匪闖家中！「媽媽受重傷一度昏厥」

NANA母女跟犯人扭打過程中受傷。（圖／翻攝NANA IG）

【Lai傳媒、記者爆料網/王傳文/綜合報導】南韓女星NANA 15日清晨驚傳遭遇持刀搶匪闖入家中，犯人為一名30多歲男子。對方持械要求金錢，NANA與母親在極度危急的情況下與歹徒扭打，最後成功將對方壓制，但兩人也因此受傷。所屬公司Sublime稍早發聲明證實事件，並呼籲外界停止揣測，避免造成二次傷害。

Sublime 表示，NANA的母親在遭受強烈肢體攻擊後 受了重傷，甚至一度失去意識；NANA本人在制伏犯人的過程中也受傷，「目前兩人都需要治療與絕對的安定休養。」

公司同時強調，由於案件仍在調查中，基於保護受害者與家屬的安定，無法透露更多細節，「懇請大家避免對事件進行無端揣測、散播不實內容或侵犯隱私言論，這些都可能造成嚴重的二次傷害。」

根據南韓媒體報導，這名30多歲的犯人於今日清晨6點左右闖入NANA住處，持刀威脅索財，過程中與NANA母女爆發激烈拉扯。最終歹徒遭到壓制，目前已由京畿道九里警察署帶回，正接受進一步調查。警方後續將釐清犯案動機與過程。

