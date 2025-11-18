韓星NANA黑帶四段制伏搶匪！在自家豪宅爆發激烈扭打 母親受重傷一度昏迷
明星住的豪宅不是應該會有警衛看守，或者比較嚴密的保全系統嗎？怎麼NANA（林珍娜）的高檔公寓，竟有歹徒手持凶器闖入搶劫卻毫不自知，實在太可怕了！
更恐怖的是，當NANA和母親與搶匪爆發激烈扭打時，媽媽竟被襲擊致重傷一度失去意識，儘管歹徒已經遭到逮捕，但許多粉絲仍對這個住所的安全憂心不已。
NANA和母親戰鬥力爆表
眾所周知，NANA和母親同住的首爾近郊京畿道九里市，是該地區的高級豪宅地段，包括玄彬孫藝珍夫婦、韓韶禧、吳漣序、TWICE成員MOMO等明星，也都住在這裡，可以想見附近保安措施應該做得不錯，孰料竟發生搶劫事件。
根據京畿道九里警察署11月15日通報，當天清晨6點，一名30多歲男性A某手持兇器闖入林珍娜住宅，威脅她與母親交出錢財。
然而這個歹徒顯然低估了這對母女的戰鬥力，面對突發狀況她們並未慌亂，反而與A某爆發激烈肢體衝突，最終兩人成功聯手將其壓制並立即報警。
當警方抵達現場時，A某已處於受傷狀態，隨即被送往醫院治療，警方表示，將以「特殊強盜未遂罪」嫌疑對A某正式拘捕並展開調查，進一步核實入室搶劫細節。
據悉，警方正在分析A某的犯罪記錄和近期活動，不排除預謀犯罪的可能性。
歹徒先襲擊NANA母親致重傷？
儘管成功制敵，NANA和媽媽卻也付出不小代價，從經紀公司後續聲明可以得知，NANA母親因暴力襲擊一度重傷昏迷，至於NANA自己也在逃離過程中受傷，兩人均需接受治療休養。聲明如下：
今天凌晨確實有強盜持兇器闖入NANA的住所，導致NANA和母親情況非常危險，且可能遭受嚴重傷害。
強盜在攻擊NANA母親後，導致其因傷勢過重一度失去意識，NANA本人也在試圖逃離險境的過程中受傷，目前兩位都在醫院接受治療，並需要絕對的安靜和休養。
案件具體內容正在調查，不便透露進一步資訊，目前所有事實真相均以警方為主，本公司將認真配合偵辦機關。
受害者和家人的安定擺在第一位，因此有關本事件的盲目推測、散布虛假事實、侵犯私生活的內容，可能會造成嚴重的二次傷害，請大家克制，本公司將盡全力支援NANA和家人恢復健康，謝謝。
從經紀公司的聲明中可以感覺到，歹徒似乎是先襲擊了NANA的母親，而NANA則是在反抗中受傷，因此NANA母親的傷勢較重，甚至昏迷，無論如何，光是想像整個過程就令人不寒而慄。
據報導，搶匪A某罪名若成立，將面臨至少5年以上的有期徒刑。
NANA是武術黑帶四段！
大家可能想不到，NANA不僅有「世一美」的長相、171公分模特兒身材，居然還是特種部隊武術黑帶四段！難怪會頑強抵抗搶匪，雖然替她感到危險，卻也不得不佩服得五體投地。
據報導，NANA從小就長得比較高，身邊大多數男性朋友都比她矮小，再加上又長期習武，所以跟別人打架從來沒輸過，但這並不意味她會霸凌弱小或跟其他女生打架，而是她從未打輸過流氓同學。
難怪NANA演出《Kill It》、《假面女郎》的動作戲時，總是一股帥勁，甚至有傳聞指出，NANA的母親也曾是拳擊選手，果然母女二人都身手了得。
但也有網友認為，成年男性和女性畢竟有力量上的差異，而且歹徒手上還拿著凶器，NANA和母親硬碰硬似乎太過冒險。
另有網友則不以為然，直言歹徒倘若先傷了NANA的母親，那兩人不聯手反殺，反而性命堪虞，只能說林媽媽當初讓NANA去學武術，實在做得太對了！
