韓星NANA「42億元豪宅」遭持刀歹徒搶劫！母女合力壓制 警認定：屬正當防衛

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南韓前女團After School成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事件；當時屋內僅有母女2人，歹徒甚至勒住NANA母親頸部，導致其一度昏厥，經2人奮力反抗，最終在警察到場前成功壓制歹徒，歹徒也在扭打過程中受傷。對此，警方判定NANA母女倆之行為屬「正當防衛」。

南韓前女團After School成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事件。（圖／翻攝自NANA IG）

據《韓聯社》報導，NANA所住的高級住宅在本月15日清晨6時許，遭持刀歹徒闖入搶劫，據悉，搶匪以利器威脅NANA母女2人交出錢財，甚至對其母勒頸，導致對方一度昏厥；所幸經母女2人奮力對抗，成功壓制對方，並報警處理。警方抵達後，發現歹徒在扭打過程中，下巴因利器劃過產生撕裂傷，立即將其送醫治療，並以「涉嫌特殊強盜未遂」展開調查；而外界對於母女對其所構成的傷害是否為「正當防衛」高度關注。

經警方審查，依南韓刑法第21條第1項關於正當防衛的規定，認定NANA母女的行為是正當防衛，「對受害者而言構成實質性的侵害，而此次調查結果更顯示，（受害者）對嫌犯並未構成嚴重的傷害。經過綜合判斷後，受害者的行為屬於『正當防衛』，因此不再立案。」NANA所屬的經紀公司也在事後發出聲明，強調母女2人現階段須接受治療和充分的休息。

據了解，NANA是在今年3月購入該豪宅，總價為韓幣42億元（約新台幣9,920萬元），同社區的鄰居還有演員韓韶禧。警方透露，歹徒犯案前並不知道該民宅是藝人的住處，只是單純缺錢而犯案。

