韓是台灣第3大客源國 旅遊業：禁團令不可能
韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為CHINA（TAIWAN）「中國（台灣）」，引發爭議，外交部表示將重新檢視與韓國關係，研擬後續方案。回顧民國81年韓國與我國斷交，我方即祭出斷航反制，直到93年才宣布復航，如今雙方經貿、旅遊情勢與當年大不相同，旅遊業者直言不樂見雙方關係生變。
民國81年8月24日，韓國與中華人民共和國建交，同時與中華民國斷交，結束44年的外交關係，我國隨即宣布與韓國斷絕外交往來，交通部同日宣布依《民航法》即刻中止台韓航權協定，雙方定期航班全面停飛。
當時由華航與大韓航空共同經營的台北－首爾航線全數終止。斷交後，政府亦暫緩交通與海事技術合作計畫，禁止公務員搭乘韓航班或經韓轉機，以示抗議。不過，國泰航空、泰國航空等仍可透過中停台灣往返。
根據統計，民國81年台人赴韓30.2萬人次，斷交後訪問人數銳減，隔年只有13.1萬人次並逐年下降，谷底為87年的8.7萬人次，93年恢復航班後，人數立刻回到近30萬人次。韓國來台人數則從93年起明顯升溫，103年後更急遽增加，現已是繼日本、港澳客之後，第3大來台客源國，去年來台人數超過百萬人。
資深旅遊業者回憶，過去台韓經貿不密切，旅遊也不蓬勃，斷航衝擊力道小。但現已不太可能採取這麼激烈的行動，想比照對大陸發布禁團令，幾乎不可能。
旅行業品質保障協會韓國線委員張仁一表示，現在光是台灣出發往韓國的航班，每天就有數10班，市場生機蓬勃，業界當然不樂見雙方關係生變。
